Ç¯Îð¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡ª¡Ö¼ã¡¹¤·¤¤¤Ç¤¹¡×£Í£é£å£ë£ï¡¢¥¤¥á¥Á¥§¥ó»Ñ¤¬ÂçÀä»¿¡Ö¤ª´é¾®¤µ¤¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤â¤ó¤Ê¡¼¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î£Í£é£å£ë£ï¡Ê£µ£µ¡Ë¤¬£´Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¿È±¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¡£¼ó¸µ¤¬¸«¤¨¤ë¤Û¤É¤ÎÄ¹¤µ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ä¥ë¥ó¤È¤·¤¿¥Ü¥Ö¥Ø¥¢¤Ç¾®´é¤¬¤µ¤é¤ËºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¡Ö²¿¤·¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤â¤ó¤Ê¡¼¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ¼ã¡¹¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ª´é¤â¾®¤µ¤¤¤·Ã»¤¤¤Î¤¬¤È¤Æ¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡£Í£é£å£ë£ï¤Ï£²£°£°£·Ç¯¤ËÂçÁêËÐ¤Î¸µ²£¹Ë¡¦¼ãÇµ²Ö¡¢²ÖÅÄ¸×¾å¡Ê¤Þ¤µ¤ë¡Ë»á¤ÈÎ¥º§¸å¡¢£°£¹Ç¯¤Ë£±ÃË£³½÷¤ÈÊÆ¥Ï¥ï¥¤¤Ë°Ü½»¡££±£¸Ç¯£±£²·î¤Ë£±£³ºÐ²¼¤Î°ìÈÌÃËÀ¤ÈºÆº§¤·¤¿¡££²£±Ç¯£µ·î¤Ë¤Ï¡¢Ì¼¤¬£²£°ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡Ö¡Ø²ÖÅÄ¡Ù¤òÂ´¶È¤¹¤ë»ö¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö£Í£é£å£ë£ï¡×¤Ë²þÌ¾¤·¤¿¡£