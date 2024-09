英語を話せるようになりたいけれど、効果的な学習法が見つからない。そんな多くの英語学習者から絶賛の声を集める本が『話す力が身につく5分間英単語』だ。カジュアルな会話からフォーマルな表現まで、数千に及ぶ例文を音声とともに掲載。実践的なスピーキング力やリスニング力を向上させることができる。著者は、英字新聞編集長を10年以上務める高橋敏之氏。一般的な英単語集には記載されていない「ニュアンス」や「実際の使われ方」まで丁寧に解説した。本稿では本書から特別に一部を抜粋して紹介する。

spoil

(動)(食品が)いたむ、腐る(go bad)

「(価値を奪って)台無しにする」イメージ

spoilも様々な意味で使われるが、語源をたどると「獲物から剥ぎ取った皮」といった意味に行き着く。

「皮を剥ぎ取る」⇒「奪う」⇒「価値を奪う」から「台無しにする[なる]」というイメージが生じたと理解しておこう。

子供を甘やかすと、子供がまともに育たずに駄目(=台無し)になってしまうし、食品がいたむのも「台無しになる」とイメージ的につながっている。

最後に活用について。spoil-spoiled-spoiledという規則変化の他、特にイギリス英語ではspoil-spoilt-spoiltという形も使われる。

Our trip was spoiled by bad weather.

私たちの旅行は悪天候で台無しになった。

◆ 同様の意味を表す語にruinがあるが、ruinの方が若干意味の強い語。ちなみに、destroyは物理的に破壊する場合に用いられる。

The fight completely spoiled the party.

そのけんかのせいで、パーティーは完全に台無しになった。

Don’t tell me how it ends. You'll spoil the movie!

結末は言わないで。映画が台無しになっちゃう!

◆ ネタバレで映画や小説などの楽しみをなくすという意味でも使う。

Spoiler Alert

ネタバレ注意

◆ ネットなどでネタバレになるような内容が書かれている場合に、読者に注意を与えるために使われる表現。spoiler(〔ネタバレで〕台無しにするもの)があることに対するalert(警告)ということ。

Don't eat any more chocolates. You'll spoil your appetite for dinner.

もうチョコレートはやめておけ。夕食が食べられなくなるぞ。

Telescopes work better in space where there is no atmosphere to spoil the view.

望遠鏡は、眺めに悪影響を与える大気のない宇宙の方が、より効果を発揮する。

Don't let that spoil your day.

それが起きたからって、一日を台無しにするなよ。

◆ 直訳は「そのことがあなたの一日を台無しにするのを許すな」。

Grandparents often spoil their grandkids.

祖父母はしばしば孫を甘やかす。

His mother spoiled him rotten.

彼の母親は、彼をひどく甘やかした。

◆ 〈spoil+人+rotten〉で「人をひどく甘やかす」。rottenは「腐っている」。甘やかされて駄目になっている様子をイメージしておこう。

She was a spoiled girl. She got everything she wanted.

彼女は甘やかされた子だった。望むものは何でも手に入った。

They really spoiled me on my birthday.

彼らは誕生日に私のことを本当によくもてなしてくれた。

◆ 「甘やかす」から転じて「〜をもてなす、大事にする」という意味でも使う。spoil myselfなら「(思い切って)ぜいたくする、楽しむ」。

(動)(食品が)いたむ、腐る(go bad)

Food spoils easily in hot weather.

暑いと食べ物は腐りやすい。

◆ 同じ「腐る」でも、同様の意味を表すrotやdecayより前の段階を指すことが多い。

□ alert(名)警告/(動)警告する/(形)警戒している

□ appetite(名)食欲

□ telescope(名)望遠鏡

□ atmosphere(名)大気

(本稿は『5分間英単語』から抜粋・編集したものです。)