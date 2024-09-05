µð¿Í¡¦½©¹¡Ö²¿¤È¤«¹×¸¥¤Ç¤¤ì¤Ð¡×ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£°¡½£³¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê£´Æü¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë
¡¡¼¹Ç°¤Ç¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£½©¹¤¬ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ê¤¬¤é¡¢Ç´¤ê¶¯¤¤ÂÇ·â¤Ç¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¡Ö²¿¤È¤«¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£´°ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿Ãæ¤Çµ¤¤òÅÇ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï£²ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë£·²ó£²»à°ìÎÝ¤À¡£ÂåÂÇ¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢£²¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éµÈÂ¼¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¤¿¤¿¤¤Ä¤±¤ÆÍ··â¤Ø¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¡££±·³ºÆ¾º³Ê¸å½é°ÂÂÇ¤Ç£¶·î£±£²Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ë£È¥é¥ó¥×¤ò¤È¤â¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë£¹²ó£²»à°ìÎÝ¤Ç¤Ï¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤«¤é£´µå¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÇ´¤ê¡¢£¸µåÌÜ¤Î¥«¡¼¥Ö¤ËÈ¿±þ¤·¤ÆÆóÍ·´Ö¤òÇË¤Ã¤¿¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¤¤¤Ç´¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç·ÑÂ³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Ä¤Ä¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤ò´ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï£±£°ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢Ã¯¤â¤¬º£µ¨¤ÎÈôÌö¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢»ý¤ÁÌ£¤ÎÂÇ·â¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¤ì¤ºÄ¹¤¤£²·³À¸³è¤ò·Ð¸³¡££¸·î²¼½Ü¤«¤éÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥Ã¥È¤òº¸¸ª¤Î¾å¤Ë¿²¤«¤»¤¿¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢Éâ¾å¤Î»å¸ý¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£»î¹çÁ°Îý½¬¤Ç¤Ïµþ¥»¥é£Ä¤Î±¦Íã£µ³¬ÀÊ¤Ø¿äÄê£±£³£°¥á¡¼¥È¥ëÃÆ¤òÊü¤ê¹þ¤à¤Ê¤É¡¢ÇË²õÎÏ¤òÁý¤·¤¿ÂÇ·â¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç²¿¤È¤«¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¡£ÇØÈÖ¹æ£µ£µ¤¬ÆÀÅÀÎÏÉÔÂ¤Ë¶ì¤·¤àµð¿Í¤Îµ¯ÇúºÞ¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊµÜÆâ¡¡¹§ÂÀ¡Ë