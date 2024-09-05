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¢¨1¡ÖEffect of androstenone on choice of location in others' presence¡×¡ÊM.D.Kirk-Smith and D.A.Booth Department of Psychology, University of Birmingham¡Ë
¢¨2¡ÖPleasantness of the Odor of Androstenone as a Function of Sexual Intercourse Experience in Women and Men¡á½÷À¤ÈÃËÀ¤ÎÀ¸ò·Ð¸³¤Ë¤è¤ë¥¢¥ó¥É¥í¥¹¥Æ¥Î¥ó¤Î¹á¤ê¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¡×¡ÊArchives of Sexual Behavior¡¡Volume 41, pages 1403?1408, (2012)¡Ë
¢¨3¡ÖDifferences in peripheral sensory input to the olfactory bulb between male and female mice¡×¡ÊSci Rep. 2017 Apr 26:7:45851¡Ë
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¢¨4¡ÖMHC-dependent mate preferences in humans¡×¡Ê Biological sciences 1995Jun22 Vol. 260¡Ë
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