2025年2月下旬 発売予定【SS-140 バンブルビー】価格:各4,400円【SS-139 ディセプティコンフレンジー】価格:2,310円【SS GE-09 ラチェット】価格:6,600円

「SS-140 バンブルビー」

タカラトミーは、アクションフィギュア「トランスフォーマー」の「スタジオシリーズ」より、新たに3製品を2025年下旬に発売する。

「スタジオシリーズ」は、映画の世界観を再現して楽しめるコレクションにもぴったりのシリーズ。歴代映画の人気キャラクターたちが、最新デザインとなって続々登場する。

今回登場するのは、CGアニメ映画「トランスフォーマー/ONE」に登場する「SS-139 ディセプティコンフレンジー」、「SS-140 バンブルビー」、「SS GE-09 ラチェット」の3製品。価格は「SS-140 バンブルビー」が4,400円、「SS-139 ディセプティコンフレンジー」が2,310円、「SS GE-09 ラチェット」が6,600円。

「SS-139 ディセプティコンフレンジー」

映画本編未登場、ハリウッドムービー第6作「バンブルビー」に登場したサウンドウェーブの胸部に格納されるフレンジーを再現。ラヴィッジ・ランブル同様にロボットモードから収納形態に変形する。付属の武器を背中に取り付けることができる。収納形態で別売りの「SS-81 サウンドウェーブ」に格納が可能となっている。

【セット内容】

ディセプティコンフレンジー本体(1)、武器A(1)、武器B(1)、取扱説明書(1)

「SS-140 バンブルビー」

バンブルビーは、コンパクトカーに変形するオートボットの情報員。サイバトロン星の衛星であるムーンベース2でスパイクと任務に就いていたがユニクロンの襲来により一時行方不明となる。小さなボディを生かした諜報活動が得意で、人懐っこくて子供っぽいオートボットのマスコットのような存在。

【セット内容】

バンブルビー本体(1)、武器(1)、取扱説明書(1)

「SS GE-09 ラチェット」

北米で2010年にリリースされたゲーム「Transformers:War for Cybertron」に登場したキャラクター達が登場。トランスフォーマー達が地球に訪れる前のサイバトロン星でのオートボットとディセプティコンの戦いを描いた今シリーズは、ゲームに登場するキャラクターを発売するスタジオシリーズのスピンオフシリーズ。

ロボットモードからサイバトロン星モードのフューチャーカーに変形する。オートボットの仲間達の修理や治療を担当する看護員だが、戦闘経験も豊富で優秀な戦士。右肘のアタッチメントは腕を武器に交換することで、ゲーム内での武装状態を再現できる。他のゲーマーエディションにも装備できる銃や大斧が付属する。

【セット内容】

ラチェット本体(1)、武器(銃)(1)、武器(斧A)(1)、武器(斧B)(1)、取扱説明書(1)

※画像は試作品の為、最終仕様と形状、カラーリングが異なる場合があります。

