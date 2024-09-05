¥Þ¥ó¥¬²Èº´ÌîºÚ¸«»á¤Î¸¶²èÅ¸¡Öº´ÌîºÚ¸«Å¸¡×¤¬9·î5Æü¤è¤êÅìµþ¤Ë¤Æ³«ºÅ¡ª Ìó100ÅÀ¤ÎÀ¸¸¶¹Æ¤âÅ¸¼¨¸¶²èÅ¸¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä
9·î5Æü～9·î17Æü ³«ºÅÍ½Äê
²ñ¾ì¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡Ö¥®¥ã¥é¥êーÏ©Áð¡×
¡¡¥Þ¥ó¥¬²Èº´ÌîºÚ¸«»á¤Î¸¶²èÅ¸¡Öº´ÌîºÚ¸«Å¸¡×¤¬¡¢ÅìµþÅÔËÅç¶è¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥®¥ã¥é¥êーÏ©Áð¡×¤Ë¤Æ9·î5Æü¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£´ü´Ö¤Ï9·î17Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡¡Öº´ÌîºÚ¸«Å¸¡×¤Ï¡¢¡ÖºäËÜ¤Ç¤¹¤¬¡©¡×¤ä¡Ö¥ß¥®¤È¥À¥ê¡×¤Ê¤É¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥Þ¥ó¥¬²Èº´ÌîºÚ¸«»á¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¸¶²èÅ¸¡£²ñ¾ì¤Ç¤ÏÌó100ÅÀ¤ÎÀ¸¸¶¹Æ¤ÎÅ¸¼¨¤ä¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¡ÖºäËÜ¤Ç¤¹¤¬¡©¡×¤È¡Ö¥ß¥®¤È¥À¥ê¡×¤Î¸¶²è¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Öº´ÌîºÚ¸«ºîÉÊ½¸¡×¤«¤é¤Î¸¶²èÅ¸¼¨¤â¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¤Û¤«¡¢µ®½Å¤ÊÌ¤¸ø³«¥Íー¥à¡¦²¼½ñ¤¤â¸ø³«¡£º´ÌîºÚ¸«»á¤Î¥Ç¥Ó¥åーÁ°¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ê¤É¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜÅ¸¤Ï10·î30Æü¤«¤é¤ÏÊ¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¤Ç¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
¸¶²èÅ¸¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä
¡¡¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ä¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡¢¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¡¢º´ÌîºÚ¸«»á¤ÎÀ¤³¦¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ä¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡¢Ê£À½¸¶¹Æ¤Ê¤É¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£¡Úº´ÌîºÚ¸«¡¡Nami Sano ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
1987Ç¯4·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô½Ð¿È¡£
2010Ç¯4·î¡¢Fellows! Vol.10A¡Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Ö¥ì¥¤¥ó¡Ë¤ËÆÉÀÚ¡Ö¥Î¥ó¥·¥å¥¬ー¥³ー¥Òー¡×¤ò·ÇºÜ¤·¡¢¥Þ¥ó¥¬²È¥Ç¥Ó¥åー¡£
2011Ç¯¤ËÆÉÀÚ¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡ÖºäËÜ¤Ç¤¹¤¬¡©¡×¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤êÏ¢ºÜ²½¡£
Æ±ºî¤Ï¡¢2013Ç¯ÅÙ¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥Ê¥¿¥êーÂç¾Þ¡×Âè1°Ì¡¢¡Ö¤³¤Î¥Þ¥ó¥¬¤¬¤¹¤´¤¤!2014¡×¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¥ª¥È¥³ÊÔÂè2°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢2016Ç¯¤ËTV¥¢¥Ë¥á²½¡£
2017Ç¯7·î¤è¤êÏ¢ºÜÂè2ºî¤È¤Ê¤ë¡Ö¥ß¥®¤È¥À¥ê¡×¤ò¥Þ¥ó¥¬»ï¡¦¥Ï¥ë¥¿¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Ë¼¹É®¡£»ý¤ÁÁ°¤Î¥®¥ã¥°¤Ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤È¥Ûー¥à¥É¥é¥Þ¤ò²Ã¤¨¤¿Æ±ºî¤ÏÁ´7´¬¤Ç´°·ë¸å¡¢2ºîÏ¢Â³¤È¤Ê¤ëTV¥¢¥Ë¥á²½¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
2023Ç¯8·î5Æü¡¢36ºÐ¤ÇµÞÀÂ¡£
¡Öº´ÌîºÚ¸«Å¸¡×³«ºÅ³µÍ×
Åìµþ²ñ¾ì
¡ÚÆüÄø¡Û
9·î5Æü～9·î17Æü11»þ～19»þ¡ÊºÇ½ªÆü¤Ï16»þ¤Þ¤Ç¡Ë
¢¨Æþ´Û¤Ï½ªÎ»30Ê¬Á°¤Þ¤Ç
¢¨9·î11Æü¤ÏµÙ´Û
¡ÚÎÁ¶â¡Û
¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯·ô
°ìÈÌ 990±ß
³ØÀ¸ 440±ß
¢¨ÊÌÅÓ¥·¥¹¥Æ¥àÍøÍÑÎÁ110±ß
¸½ÃÏÈÎÇä
°ìÈÌ 1,200±ß
³ØÀ¸ 650±ß
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÌµÎÁ
¡Ú²ñ¾ì¡Û
¥®¥ã¥é¥êーÏ©Áð¡ÊÏ©1¡¦2¡Ë
ÅìµþÅÔËÅç¶èÆîÃÓÂÞ2-25-5 Æ£µ×¥Ó¥ëÅì¸Þ¹æ´Û14³¬
TEL¡§03-5843-3371
¢¢¡Ö¥®¥ã¥é¥êーÏ©Áð¡×¤Î¥Úー¥¸
À¾µÜ²ñ¾ì
¡ÚÆüÄø¡Û
10·î30Æü～11·î10Æü10»þ～18»þ¤Þ¤Ç¡ÊºÇ½ªÆü¤Ï15»þ¤Þ¤Ç¡Ë
¢¨Æþ´Û¤Ï½ªÎ»30Ê¬Á°¤Þ¤Ç
¢¨11·î4Æü¤ÏµÙ´Û¡£
¡ÚÎÁ¶â¡Û
¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯·ô
°ìÈÌ 990±ß
³ØÀ¸ 440±ß
¢¨ÊÌÅÓ¥·¥¹¥Æ¥àÍøÍÑÎÁ110±ß
¸½ÃÏÈÎÇä
°ìÈÌ 1,200±ß
³ØÀ¸ 650±ß
¢¨Á´¤ÆÀÇ¹þÉ½µ
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÌµÎÁ
¢¨À¾µÜ²ñ¾ì¤Î¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¤Ç¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä¤Ï9·îËöº¢¤òÍ½Äê¡£
¡Ú²ñ¾ì¡Û
À¾µÜ»ÔÎ©»ÔÌ±¥®¥ã¥é¥êー(Âè3¡¦Âè4Å¸¼¨¼¼)
Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»ÔÀîÅºÄ®15－26
TEL¡§0798-33-1666
¢¢¡ÖÀ¾µÜ»ÔÎ©»ÔÌ±¥®¥ã¥é¥êー¡×¤Î¥Úー¥¸
(C) KADOKAWA CORPORATION