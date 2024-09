【「Sho-Comi」19・20合併号】9月5日 発売価格:670円

小学館は、「Sho-Comi」19・20合併号を9月5日に発売した。価格は670円。

今号には付録として、ロリータブランド「BABY, THE STARS SHINE BRIGHT」とコラボレーションした「キルティング巾着トートバッグ」がついている。

持ち運びやすいサイズ

バッグのくちを絞ることができ、コミックスは約10冊も収納可能

「Sho-Comi」19・20合併号

9月5日 発売

価格:670円(特別価格)

直筆色紙プレゼント実施

「ガールズコミックフェス2024」で展示されていた描きおろし色紙が当たるプレゼント企画が実施される。

「Sho-Comi」で連載中の作品の色紙がもらえるチャンス!

掲載作品

「白馬は黒王子の夢をみる」

原作・足立原ひかり氏/作画・小野ゆりえ氏

「白馬は黒王子の夢をみる」が初めて巻頭カラーに登場する。

【あらすじ】

完璧王子と称される幼なじみ・白馬に毎日面倒を見てもらっている桃葉。ある出来事から白馬を意識するようになるけれど、桃葉が白馬に告白しようとすると白馬に異変が起こって……!?

(C)Shogakukan Inc. 2021 All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.

※発売日が異なる地域があります。

※付録は紙版のみで電子版には付きません。