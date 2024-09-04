¥Õ¥£¥Õ¥£¤¬»ä¸«¡Ö¥Þ¥¹¥³¥ß¤ÏÆüËÜ¥À¥á¤À¡Á¤Ê¤ó¤ÆÊó¤¸¤ë¤±¤É¡ÄÇ¡²¿¤ËÆüËÜ¤¬À¨¤¯¤Æ·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡×
¥¨¥¸¥×¥È½Ð¿È¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥Õ¥£¥Õ¥£¡Ê48¡Ë¤¬4Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°áÎàÄÌÈÎÂç¼êZOZO¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥Ö¡õ¥Ô¡¼¥¹ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ÎÁ°ß·Í§ºî»á¡Ê48¡Ë¤¬Àè·î29Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ë¡¢ÍèÆü¤·¤¿³¤³°¥»¥ì¥Ö¤¿¤Á¤¬Àä»¿¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤ê¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ËÀ¤³¦Ãæ¤Î¤ª¶â»ý¤Á¤¿¤Á·ë¹½¤¤¤ë¤±¤É¡¢ÆüËÜÍè¤ë¤È¤ß¡¼¤ó¤ÊºÇ¹â¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÎÞÎ®¤·¤Æ´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤Í¡×¡Ö¤À¤«¤é¼«¿®»ý¤È¤¦¤¼¡¢ÆüËÜ¡×¤Ê¤É¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Õ¥£¥Õ¥£¤Ï¡¢Á°ß·»á¤Î¤³¤ì¤é¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤ë°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Îµ»ö¤òÅºÉÕ¡£¡ÖËÜÅö¤³¤ì¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤ÏÆüËÜ¥À¥á¤À¡Á¤Ê¤ó¤ÆÊó¤¸¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤±¤É¡¢À¤³¦¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ÆÆüËÜ¤ò¸«¤¿¤éÊ¬¤«¤ë¤è¡¢Ç¡²¿¤ËÆüËÜ¤¬À¨¤¯¤Æ·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥Õ¥£¥Õ¥£¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡ÖÆüËÜ¤Û¤É¿Í¤â¼Ò²ñ¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¹ñ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¤¹¤´¤¯ÎÏ¶¯¤¤°ì¸À¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖÆüËÜ¤ÏËÜÅö¤ËåºÎï¤À¤·¼£°Â¤â¤¤¤¤¤«¤éºÇ¹â¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£