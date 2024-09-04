後藤真希、13年ぶりとなるミニアルバム『prAyer』全曲トレーラー解禁
後藤真希が9月4日に、13年ぶりとなるミニアルバム『prAyer』を発売。本日、アルバムの好評を受け、全曲トレーラーも公開された。
◆全曲トレーラー
さらに収録曲「CLAP CLAP」が日本テレビ系『バズリズム02』オープニングテーマに決定したことに続き、リード曲「prayer」も、TBS系列『ひるおび』9月エンディングテーマに決定した。
今月開催となる25周年ワンマンツアー＜後藤真希 25th anniversary live tour 2024 〜 pr∀yer 〜＞では、このミニアルバムの楽曲が存分にライブでも披露されるだろう。
ミニアルバム『prAyer』
発売元：エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
（レーベル：avex trax）
◼︎初回生産限定盤(豪華BOX仕様) AVZD-63629/B〜C
CD＋Blu-ray Disc＋7インチアナログレコード盤
豪華特典付きBOX仕様 19,800円(税込) / 18,000円(税抜)
［収録楽曲］
1. QUEENDOM
2. BAD BOY
3. prayer
4. Ivy
5. CLAP CLAP
6. Flirty Sun
7. I am
◆Blu-ray Disc (MusicVideo2曲・Blu-ray限定Version ＋ MVメイキングやアルバム制作オフショット等特典映像収録)
◆7インチアナログレコード盤(カラードーナツEP盤・「CLAP CLAP」「prayer」 全2曲収録)
◆豪華BOX仕様・完全限定封入特典
1）完全撮りおろし豪華フォトブック(全40ページ)
2）25周年記念オリジナルベースボールシャツ
3）特製「prAyer」仕様オリジナルアクリルスタンド
◼︎通常盤 CDのみ7曲入 AVCD-63630
2,970円(税込)/2,700円(税抜)
アルバム『prAyer』発売記念イベント
※楽天ブックスにて対象商品の購入者（先着）限定のイベント
楽天ブックス特設サイト：https://r10.to/hkA4Z5
【日程/会場】 2024年10月13日(日)
CITY HALL & GALLERY GOTANDA（東京・五反田）
・イベント内容
トーク＆ミニライブ、ブックレットサイン会
※特典会ではブックレットに本人がサインを入れ手渡しをさせていただきます。
・対象商品
2024/9/4発売 後藤真希ALBUM「prAyer」※初回生産限定盤
【CD＋Blu-ray Disc＋アナログ盤】AVZD-63629/B〜C
・販売期間（先着販売）
1次販売：2024年 8月4日(日) 23:59まで
2次販売：2024年8月7日(水)19:00 〜 2024年9月29日(日)23:59まで
＜後藤真希 25th anniversary live tour 2024 〜 pr∀yer 〜＞
2024年9月21日 東京・山野ホール
チケット一般販売中
【先着チケット申込URL】
ローソンチケット： https://l-tike.com/makigoto/
イープラス： https://eplus.jp/gotomaki/
チケットぴあ： https://w.pia.jp/t/gotomaki/
関連リンク
◆後藤真希 オフィシャルInstagram
◆後藤真希 オフィシャルX