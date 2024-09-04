¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂÐÂæÏÑÁë¸ýµ¡´Ø¡¦£Á£É£Ô¤ÎÂæËÌ»öÌ³½êÄ¹¡¢ÂæÏÑ¤Î¼«±ÒÎÏ¶¯²½¤Ë´ØÍ¿Â³¤±¤ë»ÑÀª
¡¡¡ÚÂæËÌ¡á±àÅÄ¾»Ì¡ÛÊÆ¹ñ¤ÎÂÐÂæÏÑÁë¸ýµ¡´Ø¡¢ÊÆ¹ñºßÂæÏÑ¶¨²ñ¡Ê£Á£É£Ô¡Ë¤ÎÂæËÌ»öÌ³½ê¤Î¥ì¥¤¥â¥ó¥É¡¦¥°¥ê¡¼¥ó½êÄ¹¤Ï£´Æü¡¢ÂæËÌ»Ô¤Ç¡¢£··î¤ÎÃåÇ¤°ÊÍè½é¤á¤Æµ¼Ô²ñ¸«¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤¬ËÉ±ÒÁõÈ÷ÉÊ¤ÎÇäµÑ¤òÄÌ¤¸¡¢ÂæÏÑ¤Î¼«±ÒÎÏ¶¯²½¤Ë´ØÍ¿¤òÂ³¤±¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Î·³»öÎÏ¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÂæÏÑ¤ÏÊÆ¹ñ¤«¤éÉð´ï¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥·¥¢¤Î¿¯Î¬¤ò¼õ¤±¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤ÎÉð´ï¶¡Í¿¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¥°¥ê¡¼¥ó»á¤Ï¡ÖÂæÏÑ¤ÏÍ¥Àè½ç°Ì¥ê¥¹¥È¤Î½øÎó¤Ç¾å°Ì¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¹ñ¤ÈÉð´ï¤Î¶¦Æ±À¸»º¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢¡ÖÂæÏÑ¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤òÇÓ½ü¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£