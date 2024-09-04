BLUE ENCOUNT祝！結成20周年、歴史を振り返る20時間LIVE＋MV連続配信決定
結成20周年を迎えたBLUE ENCOUNTが、“20”周年を記念して“20”時間連続で過去映像を一挙配信することが発表となった。実施日はメジャーデビュー記念日の翌日であり、最新曲「gifted」のリリース日でもある9月11日深夜0時から20時まで。配信はBLUE ENCOUNTオフィシャルYouTubeチャンネルにて行われる。
◆BLUE ENCOUNT 動画 / 画像
ラインナップは文字通り、BLUE ENCOUNTの歴史を振り返るべくメジャーデビュー後のミュージックビデオとライブ映像を1曲ごとランダムに公開していくというもの。懐かしのライブ映像から最新ミュージックビデオまで、これまでの映像を網羅する。
■『20時間MV＆ライブ連続配信』
実施チャンネル：BLUE ENCOUNTオフィシャルYouTube Channel
https://www.youtube.com/@blueencountSMEJ
配信ページURL：https://youtube.com/live/x4l_whPuVjQ
■『メンバー出演！20時間配信アフタートーク』
実施チャンネル：BLUE ENCOUNTオフィシャルYouTube Channel
https://www.youtube.com/@blueencountSMEJ
※時間は多少遅れる可能性ございます
※配信ページURLは上記20時間連続配信と同一になります
■CD「gifted」
予約リンク：https://BLUEENCOUNT.lnk.to/gifted_CD
【期間生産限定盤(CD+Blu-ray)】
SECL-2992〜93 ￥1,800(税抜￥1,636)
特典：アニメ絵柄のワイドキャップステッカー
※Netflixシリーズ「ライジングインパクト」主題歌
▼CD収録曲
01. gifted
02. overtime
03. gifted (ANIME size)
▼Blu-ray収録内容
01. gifted -Music Video-
02. gifted -MV behind the Scene-
●法人別 購入特典
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・楽天ブックス：缶バッジ
・セブンネットショッピング：ピック
・TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く) / TSUTAYAオンラインショッピング：L版生写真
※特典デザインは決定次第順次公開
■＜20th anniversary ONEMAN TOUR＞
11月01日(金) 神奈川・KT Zepp Yokohama
open18:00 / start19:00
（問）クリエイティブマン 03-3499-6669
11月03日(日) 新潟・新潟LOTS
open17:00 / start18:00
（問）キョードー北陸 025-245-5100
11月16日(土) 香川・高松festhalle
open17:00 / start18:00
（問）DUKE 087-822-2520
11月17日(日) 広島・BLUE LIVE 広島
open17:00 / start18:00
（問）YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571
11月22日(金) 愛知・Zepp Nagoya
open18:00 / start19:00
（問）サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
11月29日(金) 福岡・Zepp Fukuoka
open18:00 / start19:00
（問）キョードー西日本 0570-09-2424
11月30日(土) 大阪・なんばHatch
open17:00 / start18:00
（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888
12月07日(土) 宮城・SENDAI GIGS
open17:00 / start18:00
（問）キョードー東北 022-217-7788
12月14日(土) 北海道・サッポロファクトリーホール
open17:00 / start18:00
（問）マウントアライブ 050-3504-8700
▼2025年
02月08日(土) 東京・ガーデンシアター
open17:00 / start18:00
▼チケット
￥6,900 (税込/1D代別)
・スタンディング(整理番号あり)：11/3、11/16、11/17、12/14
・1Fスタンディング(整理番号あり)／2F指定席：11/1、11/22、11/29、11/30、12/7
関連リンク
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