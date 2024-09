イタリアンランジェリー｢インティミッシミ｣の秋冬のランジェリーが登場♡

イタリアンランジェリーブランド「Intimissimi(インティミッシミ)」より、2024年秋冬のランジェリーコレクションを発表いたしました。全ての女性が自分らしく輝けるユニークなうつくしさへのオマージュが込められた、2024年秋冬新作のランジェリー。独自性、繊細なデザインを感じられる特別なコレクションです。ぜひ、最後までご覧ください。

インティミッシミの旅

2024年の秋冬インティミッシミ新作ランジェリーコレクションは、この魅力的でロマンチックな舞台において、その上品さや独自性、繊細なデザイン、そして、イタリアのクラフトマンシップを肌で感じることのできるスペシャルなコレクションです。

今季のコレクションは、やわらかな色合いとフェミニンなディテールで飾られています。

レース、刺しゅう、上質なファブリックを採用し、タルク、サテンローズ、ブラックといったニュートラルなカラーパレットでラインアップ。

【スロギー】新作アイテムは、スモーキーでやさしいブルーカラー♡

ランジェリーコレクションの詳細

Little Romance

ロマンティックなピンクの花柄レースとコントラストの効いたサテンを組み合わせた上品で洗練されたスタイルの「Satin Meets Lace」、ナチュラルカラーのレース・ビスチェとトライアングルにブラックのフラワー刺しゅうをあしらった「Little Romance」。

The Art of Romance

繊細なフローラルレースと光沢のあるマイクロファイバーを組み合わせた、レトロシックな魅力を楽しめる「The Art of Romance」。

Her Beauty

シアーな黒と白のレースを使用したセンシュアルで魅惑的な「Her Beauty」。

In Full Bloom

フローラルモチーフの刺しゅうが施された「In Full Bloom」。

Elegant Silhouette

トレンドのフォークレッドカラーでイメージした幾何学模様のエレガントなレースが特徴の「Elegant Silhouette」も注目のアイテム。

As the Sun Goes Down

ビスコースサテンの軽やかで洗練された「As the Sun Goes Down」。

Flower Paisley

デニム風キャンバスの「Flower Paisley」。

その日の気分で選べるランジェリー

今回は、イタリアンランジェリーブランド「Intimissimi(インティミッシミ)」から展開される『2024年秋冬のランジェリーコレクション』を紹介しました。

ユニークな美しさへのオマージュが込められたランジェリーコレクションは、その日の気分やシーンに合わせて選べる豊富なラインアップが特徴です。

ぜひ、この機会にチェックしてみてくださいね。