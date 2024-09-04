À¾Éð¡¦¶ùÅÄÃÎ°ìÏº¡Ö°ì¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¡×½é¤Îµ¬ÄêÅêµå²óÅþÃ£¤â9ÇÔÌÜ¡ÖÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬È¿¾ÊÅÀ¡×
¡¡¢¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹4¡½0À¾Éð¡Ê4Æü¡¢¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¿À¸Í¡Ë
¡¡À¾Éð¤Î¶ùÅÄÃÎ°ìÏº¤¬¡Ö°ì¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦àÂçÂæá¤Ë¡¢3Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤á¤ÆÅþÃ£¤·¤¿¡£Åê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Öµ¬ÄêÅêµå²ó¡×¤Ï¥Á¡¼¥à»î¹ç¿ô¡ß1¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö143¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¡£¶ùÅÄ¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤ÎÀèÈ¯Á°»þÅÀ¤Ç¡Ö141²ó1/3¡×¤Èµ¬Äê¤Þ¤Ç¤¢¤È¡Ö1²ó2/3¡×¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¡¢¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë³èÌö¤·¤¿¤È¤¤¤¦»ØÉ¸¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö¤½¤³¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡×¡£¤½¤Îà143¥¤¥Ë¥ó¥°Ã£À®á¤È¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë9¾¡ÌÜ¤ò¤«¤±¤¿¿À¸Í¤Ç¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢143¥¤¥Ë¥ó¥°¤Þ¤Çà¤¢¤È1»àá¤Î2²ó1»à¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¿ùËÜÍµÂÀÏº¤Ë9¹æÀèÀ©¥½¥í¤òµö¤·¤¿¡£5²ó¤Ë¤Ï¿ùËÜ¤Î2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤ò´Þ¤à5°ÂÂÇ¤ò½¸Ãæ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡ÖÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤â¡¢µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÈ¿¾ÊÅÀ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿º¸ÏÓ¤Ï¡¢5¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÇÈï°ÂÂÇ11¤Î4¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÏÊÕµ×¿®´ÆÆÄÂå¹Ô¤â¡Ö¶¥¤ê¹ç¤¤¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÂÇÀþ¤â9»ÄÎÝ¤ÎÀÛ¹¶¤ÇÎíÉõÉé¤±¡£Á°¿È¤ÎÀ¾Å´¤¬1971Ç¯¤ËµÏ¿¤·¤¿¡¢µåÃÄ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¥ï¡¼¥¹¥È¡Ö84ÇÔ¡×¤Þ¤Çà¤¢¤È3á¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£