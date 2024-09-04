ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢ÂçµÕÅ¾¾¡Íø¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï4Ï¢¾¡¡¡À¶µÜ11¹æ2¥é¥ó¤Ê¤É9²ó¤Ë°ìµó6ÅÀ¡¢¥ì¥¤¥¨¥¹¤ÏµåÃÄ¿·25ÀïÏ¢Â³°ÂÂÇ
¡ü ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ 5 ¡Ý 8 ÆüËÜ¥Ï¥à ¡û
¡ã21²óÀï¡¦¤ß¤º¤ÛPayPay¡ä
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÏÂçµÕÅ¾¾¡Íø¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï4Ï¢¾¡¡£Ãù¶â¤Ïº£µ¨ºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î¡Ö13¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤ò¡Ö9¡×¤Ë½Ì¤á¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï½é²ó¡¢Æó»à°ìÎÝ¤Ç4ÈÖ¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹¤¬¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÀèÈ¯¡¦Âç´Ø¤«¤é¥é¥¤¥Ê¡¼À¤Çº¸ÍãÀÊ¤ËÃåÃÆ¤¹¤ë18¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Á¹¬Àè¤è¤¯ÀèÀ©¡£¥ì¥¤¥¨¥¹¤Ï¤³¤Î°ì·â¤ÇµåÃÄºÇÂ¿µÏ¿¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿1951Ç¯¤ÎÂç²¼¹°¡¢2007Ç¯¤Î¿¹ËÜµ©Å¯¤Î24»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤òÈ´¤¡¢µåÃÄ¿·µÏ¿¤Î25»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡±ç¸îÅÀ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿ÀèÈ¯¤Î»³粼Ê¡Ìé¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë°ì»à¤«¤é2ÈÖ¡¦º£µÜ¡¢3ÈÖ¡¦·ª¸¶¤Ë2¼ÔÏ¢Â³¥½¥í¤òÍá¤ÓÆ±ÅÀ¡£¤½¤Î¸å¤â°ÂÂÇ¤ÈÏ¢Â³»Íµå¤Ç°ì»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¡¢7ÈÖ¡¦ÀÐÄÍ¤Ë±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òµö¤·2¡Ý3¤ÈµÕÅ¾¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º¸ÏÓ¤Ï3²ó¤Ë¤â4ÈÖ¡¦»³Àî¤Ëº¸±Û¤¨¥½¥í¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É2ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢3²ó75µå¡¢3ÈïÃÆ´Þ¤à6°ÂÂÇ5¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£Á°²óÅÐÈÄ¤Î8·î28Æü³ÚÅ·Àï¡Ê¥¨¥¹¥³¥óF¡Ë¤â4²ó¤òÅê¤²3ÈïÃÆ´Þ¤à6°ÂÂÇ5¼ºÅÀ¤Ç¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2ÀïÏ¢Â³¤Î3ÈïÃÆ¡õ5¼ºÅÀKO¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï2²ó°Ê¹ß¤Ê¤«¤Ê¤«ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢2¡Ý5¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó¤ËÂçÇúÈ¯¡£ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎÅÄµÜ¡¢9ÈÖ¡¦ÀÐ°æ¤ÎÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤Ê¤É¤Ç5¡Ý5¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢¤Ê¤ª¤âÆó»àÆóÎÝ¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¿åÃ«¤¬º¸Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Á6¡Ý5¤È°ìµ¤¤ËµÕÅ¾¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Â³¤¯3ÈÖ¡¦À¶µÜ¤¬11¹æ2¥é¥ó¤ò±¦ÍãÀÊ¤Ø±¿¤Ó8¡Ý5¡£°ìµó6ÅÀ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ë¥ó¥°¤È¤·¤¿¡£
¡¡3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿9²óÎ¢¤Ï¡¢Éüµ¢2ÀïÌÜ¤ÎÅÄÃæÀµ¤¬2»î¹çÏ¢Â³¥»¡¼¥Ö¤ÇÄù¤á18¥»¡¼¥ÖÌÜ¡Ê3¾¡3ÇÔ¡Ë¡£ÇòÀ±¤Ï7²ó¤«¤é¤Î2¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿5ÈÖ¼ê¤Î»³ËÜ¤Ë¤Ä¤¡È¥é¥Ã¥¡¼¥Ü¡¼¥¤¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë±¦ÏÓ¤Ïº£µ¨5¾¡ÌÜ¡Ê0ÇÔ¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡ã21²óÀï¡¦¤ß¤º¤ÛPayPay¡ä
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÏÂçµÕÅ¾¾¡Íø¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï4Ï¢¾¡¡£Ãù¶â¤Ïº£µ¨ºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î¡Ö13¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤ò¡Ö9¡×¤Ë½Ì¤á¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï½é²ó¡¢Æó»à°ìÎÝ¤Ç4ÈÖ¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹¤¬¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÀèÈ¯¡¦Âç´Ø¤«¤é¥é¥¤¥Ê¡¼À¤Çº¸ÍãÀÊ¤ËÃåÃÆ¤¹¤ë18¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Á¹¬Àè¤è¤¯ÀèÀ©¡£¥ì¥¤¥¨¥¹¤Ï¤³¤Î°ì·â¤ÇµåÃÄºÇÂ¿µÏ¿¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿1951Ç¯¤ÎÂç²¼¹°¡¢2007Ç¯¤Î¿¹ËÜµ©Å¯¤Î24»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤òÈ´¤¡¢µåÃÄ¿·µÏ¿¤Î25»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡º¸ÏÓ¤Ï3²ó¤Ë¤â4ÈÖ¡¦»³Àî¤Ëº¸±Û¤¨¥½¥í¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É2ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢3²ó75µå¡¢3ÈïÃÆ´Þ¤à6°ÂÂÇ5¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£Á°²óÅÐÈÄ¤Î8·î28Æü³ÚÅ·Àï¡Ê¥¨¥¹¥³¥óF¡Ë¤â4²ó¤òÅê¤²3ÈïÃÆ´Þ¤à6°ÂÂÇ5¼ºÅÀ¤Ç¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2ÀïÏ¢Â³¤Î3ÈïÃÆ¡õ5¼ºÅÀKO¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï2²ó°Ê¹ß¤Ê¤«¤Ê¤«ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢2¡Ý5¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó¤ËÂçÇúÈ¯¡£ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎÅÄµÜ¡¢9ÈÖ¡¦ÀÐ°æ¤ÎÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤Ê¤É¤Ç5¡Ý5¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢¤Ê¤ª¤âÆó»àÆóÎÝ¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¿åÃ«¤¬º¸Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Á6¡Ý5¤È°ìµ¤¤ËµÕÅ¾¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Â³¤¯3ÈÖ¡¦À¶µÜ¤¬11¹æ2¥é¥ó¤ò±¦ÍãÀÊ¤Ø±¿¤Ó8¡Ý5¡£°ìµó6ÅÀ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ë¥ó¥°¤È¤·¤¿¡£
¡¡3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿9²óÎ¢¤Ï¡¢Éüµ¢2ÀïÌÜ¤ÎÅÄÃæÀµ¤¬2»î¹çÏ¢Â³¥»¡¼¥Ö¤ÇÄù¤á18¥»¡¼¥ÖÌÜ¡Ê3¾¡3ÇÔ¡Ë¡£ÇòÀ±¤Ï7²ó¤«¤é¤Î2¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿5ÈÖ¼ê¤Î»³ËÜ¤Ë¤Ä¤¡È¥é¥Ã¥¡¼¥Ü¡¼¥¤¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë±¦ÏÓ¤Ïº£µ¨5¾¡ÌÜ¡Ê0ÇÔ¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£