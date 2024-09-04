横浜FMvs札幌 試合記録
【ルヴァン杯準々決勝第1戦】(ニッパツ)
横浜FM 6-1(前半2-0)札幌
<得点者>
[横]植中朝日2(30分、36分)、オウンゴール(59分)、天野純2(63分、74分)、水沼宏太(86分)
[札]白井陽斗(77分)
<退場>
[札]荒野拓馬(37分)
<警告>
[横]上島拓巳(65分)、加藤聖(67分)、水沼宏太(82分)
[札]宮澤裕樹(18分)
観衆:7,996人
主審:御厨貴文
副審:武田光晴、長谷川雅
└横浜FMが衝撃のゴールラッシュ!! 10人の札幌を6発粉砕でルヴァン杯ベスト4へ大きく前進
横浜FM 6-1(前半2-0)札幌
<得点者>
[横]植中朝日2(30分、36分)、オウンゴール(59分)、天野純2(63分、74分)、水沼宏太(86分)
[札]白井陽斗(77分)
<退場>
[札]荒野拓馬(37分)
<警告>
[横]上島拓巳(65分)、加藤聖(67分)、水沼宏太(82分)
[札]宮澤裕樹(18分)
観衆:7,996人
主審:御厨貴文
副審:武田光晴、長谷川雅
└横浜FMが衝撃のゴールラッシュ!! 10人の札幌を6発粉砕でルヴァン杯ベスト4へ大きく前進