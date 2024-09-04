【ルヴァン杯準々決勝第1戦】(ニッパツ)

横浜FM 6-1(前半2-0)札幌

<得点者>

[横]植中朝日2(30分、36分)、オウンゴール(59分)、天野純2(63分、74分)、水沼宏太(86分)

[札]白井陽斗(77分)

<退場>

[札]荒野拓馬(37分)

<警告>

[横]上島拓巳(65分)、加藤聖(67分)、水沼宏太(82分)

[札]宮澤裕樹(18分)

観衆:7,996人

主審:御厨貴文

副審:武田光晴、長谷川雅

└横浜FMが衝撃のゴールラッシュ!! 10人の札幌を6発粉砕でルヴァン杯ベスト4へ大きく前進