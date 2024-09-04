阿部真央、“今”と“今後”を感じさせる最新アルバム収録曲「Go Away From You」リリックビデオ公開
阿部真央が、先月リリースの最新アルバム『NOW』から「Go Away From You」のリリックビデオを公開した。
◆リリックビデオ
同曲は、アルバムの中で全篇英語で作詞された楽曲のうちの一つで、レコーディング風景を切り取ったリリックビデオには日本語の意訳も同時に書き綴られている。
カントリーとロックが混ざり合ったサウンドは、“今”の阿部真央の音楽性や音楽的嗜好をよく表している。作詞は、まず日本語で書いて英語に訳すのではなく、最初から英語で書いていった別れを思わせるラブソングとなっている。そういう意味では、“今後”の阿部真央の方向性も予感させる1曲と言える。
そして、8月25日からは全箇所ソールドアウトの15周年ソロツアー＜15th Anniversary Abe Mao Solo Live Tour 2024＞もスタート。弾き語りで2公演が終わったところだが、改めて15年で生み出してきた楽曲の強さやオリジナリティを感じさせる唯一無二のツアーになっている。10月からバンド編成で臨むZeppツアーへの期待が高まっている中、チケット情報も早めにチェックしよう。来年1月26日に開催される15周年ツアーのファイナル、東京・ガーデンシアターのファミマ先行受付もスタートしたのでお見逃しなく。
11月5日には大阪Zepp NambaでFM802開局35周年記念オムニバスイベント＜JOY NT CIRCLE＞に出演決定。アイナ・ジ・エンドとの対バンライブが実現する。11月19日には東京Zepp Hanedaで＜山本彩×ライブナタリー Zepp TOUR「SYnergy」＞東京公演に出演する。
ニューアルバム『NOW』
2024年8月7日(水)リリース
購入：https://abemao.lnk.to/NOW_CD
CD+Blu-ray（PCCA-06305/税込5,500円）
CD only（PCCA-06306/税込3,300円）
・CD収録内容
M1. Hands and Dance
M2. Somebody Else Now
M3. Keep Your Fire Burning
M4. Everyday
M5. Maybe
M6. Go Away From You
M7. 進むために
M8. I‘ve Got the Power
M9. またどこかで会えたら
M10. Somebody Else Now -Acoustic ver.-
・Blu-ray収録内容:
『NOW』アルバムメイキング
『Acoustic Live Tour “I've Got the Power”』2023.10.27 東京・Spotify O-EASTライブ映像
1. じゃあ、何故
2. 貴方の恋人になりたいのです
3. どうしますか、あなたなら
4. Believe in yourself
5. boyfriend
6. 15の言葉
7. 未だ
8. コトバ
9. 嘘つき
10. いつの日も
11. Don’t leave me
12. Sailing
13. I’ve Got the Power
14. 傘
15. I Never Knew
16. I wanna see you
17. ロンリー
CD+Blu-ray封入特典：ストリーミングQRコード（NeSTREAM LIVE）
※NeSTREAM LIVEでは、Blu-ray本編映像を最高画質でスマホやTVで簡単に、ストリーミング再生にてご視聴いただけます。
※視聴期限：2024年8月6日（火）〜2027年8月5日（木）
【ショップ別オリジナル特典】
Amazon.co.jp：メガジャケ
楽天ブックス：アクリルキーホルダー
セブンネットショッピング： トートバッグ
タワーレコードおよびTOWER mini全店、タワーレコードオンライン：A4クリアファイル（TOWER ver.）
全国HMV/HMV&BOOKS online：A4クリアファイル（HMV ver.）
＜15th Anniversary Abe Mao Solo Live Tour 2024＞
open 16:30 / start 17:00
問：GREENS 06-6882-1224 （平日 12:00〜18:00）
2024年8月30日（金）東京・アイマショウ ※SOLD OUT
open 18:30 / start 19:00
問：クリエイティブマン 03-3499-6669（12:00〜16:00）
2024年9月13日（金） 愛知・千種文化小劇場 ※SOLD OUT
open 18:00 / start 19:00
問：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（12:00〜18:00）
2024年9月15日（日） 福岡・大濠公園 能楽堂 ※SOLD OUT
open 16:00 / start 17:00
問：BEA 092-712-4221（平日12:00〜16:00）https://www.bea-net.com/
＜15th Anniversary Abe Mao Zepp Live Tour 2024＞
open 18:00 / start 19:00
問：クリエイティブマン 03-3499-6669（12:00〜16:00）
2024年10月10日（木）北海道・Zepp Sapporo
open 18:00 / start 19:00
問：マウントアライブ 050-3504-8700（平日 11:00-18:00）
2024年10月17日（木）福岡・Zepp Fukuoka
open 18:00 / start 19:00
問：BEA 092-712-4221（平日12:00〜16:00）https://www.bea-net.com/
2024年10月24日（木）愛知・Zepp Nagoya
open 18:00 / start 19:00
問：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（12:00〜18:00）
2024年10月25日（金）大阪・Zepp Namba
open 18:00 / start 19:00
問：GREENS 06-6882-1224 （平日 12:00〜18:00）
[チケット代]
1F全自由 6,800円 (税込)
2F指定席 6,800円 (税込)
1ドリンク代別
＜阿部真央らいぶ2025 -15th ANNIVERSARY- at 東京ガーデンシアター＞
open 16:00 / start 17:00
問：クリエイティブマン 03-3499-6669（12:00〜16:00）
オフィシャル抽選先行
受付期間：7/31(水)12:00〜8/12(月祝)23:59
https://w.pia.jp/t/abemao/
◆阿部真央 オフィシャルサイト