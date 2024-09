9月4日に先行デジタルリリースされたCö shu Nieのフルアルバム『7 Deadly Guilt』から、収録曲「I want it all」のリリックビデオが公開となった。「I want it all」は、“幸せの追求”をテーマに書き下ろされたもので、貪欲な気持ちを描いた歌詞と軽快なドラムにストリングス&ホーンが豪華でグルーヴィなロックナンバーとなっている。公開されたリリックビデオも、リズミカルなサウンドとポップに表現された映像の世界観がマッチしたものだ。9月11日(水)には、CDリリースに合わせリリックビデオ第2弾が公開される予定だ。

『7 Deadly Guilt(セブン デッドリーギルト)』



デジタルリリース 2024年9月4日(水)CDリリース 2024年9月11日(水)初回限定盤 CD+Blu-ray スペシャルカード14種封入特典付 ¥5,500(税込み)通常盤 CD ONLY 3,600(税込み)1.Labyrinth2.Burn the Fire3.Deal With the Monster4.no future5.Where I Belong6.I am a doll7.Artificial Vampire8.I want it all9.消えちゃう前に10.Wage of GuiltBonus Track夢をみせて- From THE FIRST TAKEBlu-rayCö shu Nie TOUR 2022 “Flos Ex Machina” Final- Zepp DiverCity(Tokyo)