BUMP OF CHICKENや優河のアルバムなど今週の注目新作&ニュースを紹介、Mega Shinnosukeからのメッセージも到着『New Music Wednesday [Podcast Edition]』

BUMP OF CHICKEN「青の朔日」

BUMP OF CHICKENのニューアルバム『Iris』がリリースになりました。(BUMPはSpotifyでずっと聴かれているアーティストで、ユーザーのプレイリストでもたくさん聴かれてるアーティストなんですね。要するにユーザーの方が自分でプレイリストを作ってそこで聴く……そういうのが多い。現在は「夏に聴きたい」とか「夏の終わりに」みたいなタイトルのプレイリストでよく聴かれている。みなさんがそういうプレイリストを作ってBUMPを入れて聴いているんですね。もちろんSpotifyが公開している季節ムードプレイリストでもよく聴かれるアーティストの1組でもあります)

新アルバムには、アニメ『SPY×FAMILY』Season1 第2クールオープニング主題歌の「SOUVENIR」、現在放送中のドラマ『西園寺さんは家事をしない』の主題歌「strawberry」、TVアニメ『ダンジョン飯』のオープニング主題歌「Sleep Walking Orchestra」、NHK連続テレビ小説『おかえりモネ』主題歌「なないろ」、劇場版『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』の主題歌「クロノスタシス」などこの期間にリリースされたシングルや、このアルバムで初解禁となる「青の朔日」、初音源化の「木漏れ日と一緒に」という全13曲が収録されています。オリジナルアルバムのリリースは2019年の『aurora arc』以来約5年ぶりとなり、この5年間が詰め込まれた作品となっています。

『New Music Wednesday』には「青の朔日」がリストインしています。Spotifyでは藤原基央(Vo.Gt)がニューアルバムを解説する『Liner Voice+』が公開されています。9月7日(土)からは『Iris』を提げて開催される全国ツアー『BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous』が開催され、ファイナル公演として、12月7日(土)・8日(日)に東京ドーム公演を2days行うことも発表されました。BUMP OF CHICKENが東京ドームのステージに立つのは2019年に開催された『BUMP OF CHICKEN TOUR 2019 aurora ark』のファイナル公演以来、5年ぶりとなります。

jo0ji「眼差し」

jo0jiの新曲「眼差し」がリリースになりました。今年はSpotifyが2024年に躍進を期待する次世代アーティスト『RADAR: Early Noise 2024』への選出、3月に東京・渋谷Spotify O-EASTで行われた『Early Noise Night #16』へ出演、『SUMMER SONIC』東京での「Spotify RADAR: Early Noise Stage」への出演と、この番組でも何度もピックアップしているjo0ji。11月に東京と大阪で自身初のワンマンツアー『漁火』の開催も発表されています。(Spotifyでプレイリスト『This Is jo0ji』が本日9月4日(水)に公開されました。これだけピックアップしてますが、実は今まで楽曲数が少なかったので『This Is』プレイリストがはなく、ようやくできました……! jo0jiのアーティストページから是非チェックしてください)7月リリースの「駄叉」、8月リリースの「Nukui」(初の『New Music Wednesday』カバーに!)に続く3ヶ月連続のリリースとなりました。Spotifyではプレイリスト『RADAR: Early Noise』のカバーを飾っています。

優河「Petillant」

優河のニューアルバム『Love Deluxe』がリリースになりました。優河は2011年からシンガーソングライターとして活動を開始し、2022年にはドラマ『妻、小学生になる。』の主題歌「灯火」を担当し話題に、『FUJI ROCK FESTIVAL』の出演や藤原さくらとのJane Jadeでの活動でも注目を集めています。今作は2022年の『言葉のない夜に』以来となる、約2年半ぶりのアルバムで、サウンドプロデューサーに岡田拓郎を迎え、優河の作品ではお馴染みの魔法バンドのメンバー(岡田拓郎(Gt)、千葉広樹(B)、谷口雄(Key)、神谷洵平(Drs))とレコーディングした作品です。『New Music Wednesday』には「Petillant」がリストインしています。(「Petillant」はフランス語で微発泡ワインを指す言葉で、リリース時のコメントを見ると……落ち込んだ日に親友と飲むワイン、といったシチュエーションが元になってるみたい。深夜過ぎの部屋で真剣に話していた悩みも、いつの間にかくだらない話に変わっていて気がついたら笑い泣きしている。で、後々その時間を思い出すとまた笑える。心が救われるのはそんな時間なのかもしれない……と)

Spotifyでは日本のインディーシーンの注目曲と最新曲を集めたプレイリスト『Edge!』のカバーを飾っています。

さらさ「リズム」

さらさのニューアルバム『Golden Child』がリリースになりました。SOULやR&Bなどの影響を感じるグルーヴィーなサウンドで聴き手を虜にする湘南出身のシンガーソングライター・さらさ、今年7月には『FUJI ROCK FESTIVAL ’24』にも出演し、今月は初となる東名阪ツアーを開催するなど、若い世代を中心にリスナーたちの熱い視線を集めています。(ちょうど本日9月4日(水)の名古屋公演からツアーがスタート! さらさは、Spotifyではデビュー以降着実にリスナーが増えていて、Spotifyでは今週カバーのSoul Music Japanといったジャンルプレイリストや、都会と空と音楽と/aloe/Mid Tempo Magicといったムードプレイリストにも相性ぴったりです。海外にも活動の幅を広げられていることもあって、Tokyo Risingや『ORG』(アジア圏のインディーを特集)といった海外ユーザー向けプレイリストでも楽曲が聴かれています)

アルバムにはこれまでもさらさの楽曲のプロデュースを手がけているKota Matsukawa(クリエイティブ・コレクティブ/レーベルのw.a.uを主催するプロデューサーで、VivaOlaさんの作品などでこの番組でも多くピックアップ。Spotifyにはプレイリスト『Kota Matsukawa Works』あり)や、UAや君島大空、中村佳穂など、数々の著名アーティストの制作やライブに携わる西田修大、Skaaiとの作品でも知られる注目の若手プロデューサー・トラックメイカーのuinらが参加しています。『New Music Wednesday』には「リズム」がリストインしました。Spotifyでは日本の現行のソウルミュージックを特集するプレイリスト『Soul Music Japan』のカバーを飾っています。

馬場智章「WHAT IS ??」

馬場智章のニューアルバム『ELECTRIC RIDER』がリリースになりました。馬場智章は日本のサックス奏者で、バークリー音楽大学を卒業後、ニューヨークを拠点に活動し、黒田卓也らとのバンドJ-Squadにも在籍。昨年公開されたアニメーション映画『BLUE GIANT』で主人公の宮本大の演奏を担当し大きな話題となりました。(Spotifyでの傾向で面白いのは、一般的にジャズミュージシャンのリスナーは年齢層が高くなりがちなんですが、馬場さんは20代のリスナーの割合が非常に高く、若いリスナーからもアツく支持されているんですね。そういうところからもこれからのジャズシーンを担う存在だと思います。ちなみにSpotifyでは2023年にスタートした、Spotifyオリジナルトーク番組「STUTS JAZZ JOURNEY」の記念すべき初回ゲストとして登場いるので、ぜひ!)

今作はメジャーデビューアルバムとなります。アルバムはBIGYUKIを共同プロデューサーに迎え制作され、サックス、キーボード、ドラムスのトリオ編成をベースに録音されています。馬場智章、BIGYUKIとともにサウンドを形成するのは、BIGYUKI同様ニューヨークを拠点に活動中の韓国人ドラマーのJK Kim(韓国のスーパーなドラマー。ハービー・ハンコックと共演したり、アーロン・パークスのバンドに参加したり、BTSのRMのサポートなどもしている。世代的にも日本で言うと石若駿さんみたいなイメージですかね)。そしてermhoi(vocals)、ウィーディー・ブライマー(percussion)、佐瀬悠輔(trumpet)、小金丸慧(guitar)らも参加しています。Spotifyではプレイリスト『Modern Jazz Japan』のカバーを飾っています。

(タイトル通り全面的にエレクトリックなサウンド、アイデアは2020年ぐらいからあったみたいです。もともと馬場さんとBIGYUKIさんは友人同士だったようで、馬場さんがはコロナ禍でニューヨークから日本に帰ってきたときにパソコンで打ち込みの音楽を作り始めたんですが、その後ニューヨークに行ったときに彼に聴かせたところBIGYUKIさんの感触もよく、「これが形になることがあったら関わってほしい」といった話をしていたそう。海外のホーン奏者もこういうエレクトリックな、ヒップホップやアフロビート的なサウンドのアルバムをよく出していますが、シンガーやラッパーを入れていることが多いと。そこをあえてインスト曲中心にして、インスト曲で大きいフェスやオールスタンディングのフロアで踊れるか、そういうのが話にあったそうです)

