NEMOPHILA、1stフルアルバム『REVIVE』のバンドスコアが登場
NEMOPHILAの1stフルアルバム『REVIVE』(2021年発表)のバンドスコアが、9月25日にリリースされることが発表となった。
◆NEMOPHILA 画像
「バンドスコア NEMOPHILA『REVIVE』」は、ライヴで披露されることも多い代表曲を含む全11曲を詳細にスコア化したもの。巻頭カラーページには各楽器パートに関するアドバイスを含むメンバーのスペシャルインタビューほか、ピンナップも掲載されるなど充実の内容で届けられる。
■「バンドスコア NEMOPHILA『REVIVE』」
B5判／264頁／定価4,300円(税込)
シンコーミュージック・エンタテイメント
▼収録楽曲
REVIVE
DISSENSION
鬼灯
HYPNOSIS
GAME OVER
Life REVIVE Ver.
SORAI
Rollin’ Rollin’
Change the world
雷霆 -RAITEI-
OIRAN REVIVE Ver.
※ギター／ベースTAB譜付バンドスコア
関連リンク
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