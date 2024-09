ハミクマパンク新登場！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ハロウィーン・ホラー・ナイト2024』

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、毎年大人気を博しているハロウィーン・イベントを2024年も9月5日(木)から順次開催!

昼は『ハハハ!ハロウィーン・パーティ』、夜は『ハロウィーン・ホラー・ナイト』を開催。

今回は、ハミクマたちが登場する『ハミクマ・シャウト・イット・アウト・パーティ』を紹介します。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン“ハロウィーン・イベント2024”『ハミクマ・シャウト・イット・アウト・パーティ』

開催場所:ニューヨーク・エリア

開催期間:2024年9月6日(金)〜11月4日(月) ※開催期間は変更する場合があります

開催時間:日によって異なります。詳しくは、ショー・スケジュールをご確認ください。(来場予定日の約1週間前より掲載されます)

昨年2023年に、社会現象となった『ゾンビ・デ・ダンス』で大興奮できる『ハロウィーン・ホラー・ナイト』を開催。

社会現象となった「Ado」の楽曲「唱」に合わせてパーク中のゲストが踊る『ゾンビ・デ・ダンス』が2024年も再び登場!

恐怖に満ちた世界から一変し、ゾンビもゲストも入り混じってダンスする、最強の一体感を体験。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

ニューヨークエリア・グラマシーパークに設けられたステージでは、「ハミクマ・シャウト・イット・アウト・パーティ」を開催!

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

会場は、破壊力抜群のビートが鳴り響き、ゾンビが次々襲いくる絶叫空間が、スリリングな宴に変身。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

鳴り響く叫びとともに、ゾンビやハミクマたちと一緒にダンスで盛り上がれます☆

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

2024年9月4日、ナイトショー『ハミクマ・シャ ウト・イット・アウト・パーティ』をプレスプレビ ュー特別演出で開催。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

ハミクマ、

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

ハミクマソウルにくわえ、

新キャラクターのハミクマパンクが仲間入り!

ハミクマの“怒りと憤り”が 表現されてゾンビになったハミクマパンク。

新キャラクターが登場しますますハロウィーンが盛り上がりそうです!

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

©2024 Universal Music LLC

TM & © Universal Studios. All rights reserved.

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

