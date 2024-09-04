2024年下半期の開催地決定！Gi-FACTORY『全肉祭』
Gi-FACTORYは、大型野外グルメイベント『全肉祭』の2024年下半期ツアーを、山口県 2会場・岡山県・徳島県・和歌山県・高知県・島根県・岐阜県の8都市で10月よりスタートします。
Gi-FACTORY『全肉祭』
Gi-FACTORYは、大型野外グルメイベント『全肉祭』の2024年下半期ツアーを、山口県 2会場・岡山県・徳島県・和歌山県・高知県・島根県・岐阜県の8都市で10月よりスタート！
■全肉祭とは
畜産肉料理はもちろん、魚肉や果肉などあらゆる肉をテーマとして全国を対象に出店を募集・選考し、各地の美食が集う西日本最大級の野外グルメイベントです。
☆下関会場
会場：オーヴィジョン海峡ゆめ広場
場所：山口県下関市細江新町3-51
日程：2024年10月5日〜10月6日
時間：10:00〜21:00
☆岡山会場
会場：岡山ドーム前イベント広場
場所：岡山県岡山市北区北長瀬表町1丁目1-1
日程：2024年10月12日〜10月14日
時間：9:00〜21:00
☆徳島会場
会場：藍場浜公園
場所：徳島県徳島市藍場町1-7
日程：2024年10月19日〜10月20日
時間：10:00〜21:00(初日は前夜祭の為16:00〜21:00)
☆和歌山会場
会場：和歌山城砂の丸広場
場所：和歌山県和歌山市1番丁3
日程：2024年11月2日〜11月4日
時間：10:00〜21:00
☆高知会場
会場：城西公園グラウンド特設会場
場所：高知県高知市丸ノ内1丁目8
日程：2024年11月9日〜11月10日
時間：10:00〜21:00
☆山口会場
会場：山口きらら博記念公園
場所：山口県山口市阿知須10509-50
日程：2024年11月16日〜11月17日
時間：10:00〜21:00
☆松江会場
会場：旧県立プール跡地広場
場所：島根県松江市学園南1丁目23
日程：2024年11月23日〜11月24日
時間：10:00〜21:00
☆各務原会場
会場：各務原市民公園
場所：岐阜県各務原市那加門前町3丁目
日程：2024年11月30日〜12月1日
時間：10:00〜21:00
会場により異なりますが、全国各地から多数出店。
200〜300のメニューを用意。
その他
・ワインの無料試飲や企業サンプリング
・ステージ企画盛り沢山！
夜のファイヤーパフォーマンスは必見！
・お子様に嬉しい大型エアー遊具の設置や縁日コーナー
食べるだけじゃない楽しみ満載の全肉祭です。
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