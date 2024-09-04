2024年下半期の開催地決定！Gi-FACTORY『全肉祭』

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Gi-FACTORYは、大型野外グルメイベント『全肉祭』の2024年下半期ツアーを、山口県 2会場・岡山県・徳島県・和歌山県・高知県・島根県・岐阜県の8都市で10月よりスタートします。

 

Gi-FACTORY『全肉祭』

 

 

Gi-FACTORYは、大型野外グルメイベント『全肉祭』の2024年下半期ツアーを、山口県 2会場・岡山県・徳島県・和歌山県・高知県・島根県・岐阜県の8都市で10月よりスタート！

■全肉祭とは

畜産肉料理はもちろん、魚肉や果肉などあらゆる肉をテーマとして全国を対象に出店を募集・選考し、各地の美食が集う西日本最大級の野外グルメイベントです。

 

☆下関会場

会場：オーヴィジョン海峡ゆめ広場

場所：山口県下関市細江新町3-51

日程：2024年10月5日〜10月6日

時間：10:00〜21:00

 

☆岡山会場

会場：岡山ドーム前イベント広場

場所：岡山県岡山市北区北長瀬表町1丁目1-1

日程：2024年10月12日〜10月14日

時間：9:00〜21:00

 

 

☆徳島会場

会場：藍場浜公園

場所：徳島県徳島市藍場町1-7

日程：2024年10月19日〜10月20日

時間：10:00〜21:00(初日は前夜祭の為16:00〜21:00)

 

 

☆和歌山会場

会場：和歌山城砂の丸広場

場所：和歌山県和歌山市1番丁3

日程：2024年11月2日〜11月4日

時間：10:00〜21:00

 

 

☆高知会場

会場：城西公園グラウンド特設会場

場所：高知県高知市丸ノ内1丁目8

日程：2024年11月9日〜11月10日

時間：10:00〜21:00

 

 

☆山口会場

会場：山口きらら博記念公園

場所：山口県山口市阿知須10509-50

日程：2024年11月16日〜11月17日

時間：10:00〜21:00

 

 

☆松江会場

会場：旧県立プール跡地広場

場所：島根県松江市学園南1丁目23

日程：2024年11月23日〜11月24日

時間：10:00〜21:00

 

 

☆各務原会場

会場：各務原市民公園

場所：岐阜県各務原市那加門前町3丁目

日程：2024年11月30日〜12月1日

時間：10:00〜21:00

 

 

会場により異なりますが、全国各地から多数出店。

200〜300のメニューを用意。

その他

・ワインの無料試飲や企業サンプリング

・ステージ企画盛り沢山！

夜のファイヤーパフォーマンスは必見！

・お子様に嬉しい大型エアー遊具の設置や縁日コーナー

食べるだけじゃない楽しみ満載の全肉祭です。

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