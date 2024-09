グレースバリ渋谷にてワンマンイベント！JOSTAR『SIRIUS STARZ』

JOSTARが9月6日誕生日を迎え、渋谷クラブエイジアにて生誕イベントを開催し、新刊本『銀河の王様』を発売します。

また、2024年集大成となる1stマキシCD『SIRIUS STARZ』を会場にて発売、世界各ストアデジタルリリースし、10月5日にはグレースバリ渋谷にてワンマンイベントを出版社青林堂主催で開催!

JOSTAR『SIRIUS STARZ』

また、2024年集大成となる1stマキシCD『SIRIUS STARZ』を会場にて発売、世界各ストアデジタルリリースし、10月5日にはグレースバリ渋谷にてワンマンイベントを出版社青林堂主催で開催します。

そんなJOSTARジョウスターが、avexの楽曲スターダストやスターゲイザーを収録したマキシシングルをCD化し、9月6日渋谷クラブエイジアで開催するCD発売記念ライブで無料プレゼントを配布します。

また、渋谷の道玄坂上交差点街頭ビジョンと新宿靖国街頭ビジョンにて9月2日〜9月15日大々的に発売を記念したCMを放映を開始。

大ヒット曲『スターゲイザー』『スターダスト』『shining puzzle』と新刊本『宇宙の王様』『銀河の王様』を含む広告CMがライブ開催まで2週間放映される。

10月からはテレビ番組エンディングテーマ曲として各回放映予定。

テレビ番組タイアップ放送

毎週日曜24:30からテレビ埼玉で放送中!

「極楽山本・ロンブー亮のARIGATEENA TV」

毎週日曜日の深夜の放送

10月6日放送分から10月6日・13日・20日・27日の4回分

大ヒット中の『スターダスト』は早速、iTunes Store MVランキングTOP10入りを果たしました。

『スターゲイザー』や『スターダスト』は、avex creator Agencyのmusic boostからインフルエンサー型デビュープログラムとしてJOSTARの歌唱力やクリエイターの才能が認められデビューし、既に次回作品も制作中。

2024年内に開催される渋谷クラブエイジアや銀座グレースバリなどでのイベントで、何らかの新たな楽曲が発表される予定です。

そんなJOSTARジョウスターの映像作品がiTunes Storeで88作品を突破し、年内には待望の5枚目となるDVD作品『ラブソーシックシリーズ』も全国リリース予定。

1作目のDVD作品は6月21日に『GOD CODE HERO』名義で全国リリース。

2作目『SHOCK KING AVENGER STARZ』7月24日に、3作目『GALAXY STARZ』8月28日に全国リリースし、現在は3枚目までAmazonなど通販で購入可能。

9月28日に4作目となるDVD『SIRUS STARZ GAZER』を発売。

5作目の『Love So Sick Story』はMV撮影を全て終えて、9月6日渋谷クラブエイジア『JOSTAR生誕祭』で発売記念ライブを開催。アイドル並みの人気と作品の多さにファンや視聴者などから毎回どよめきの声がSNSに投稿され、Tiktokなどを中心に話題となっている。

昨今話題のSNS Tiktokでは視聴者参加型の投稿が人気となっていることから、JOSTARジョウスター本人から発売楽曲を使用して投稿OK・YouTubeライブ配信の切り抜きOKという発表があり、聞きつけた視聴者層がどんどんTiktokへ参加し、話題!

話題性を重要視したJOSTARジョウスターが、早速話題をインスパイアした楽曲『TikToker Walk Girl』をリリースした。

MUSIC VIDEOに出演した皆川奈保子、平愛香、松本愛理などの女性芸能人、タレント、モデルを歌手デビューさせるプログラムとしてSTARZ LABELの姉妹レーベル『VENUSTARZ LABEL』からの楽曲提供やコンポーズを開始。

世界配信リリースデビューや全国カラオケ配信を果たし、音楽レーベルのプロデューサーとしてのJOSTARジョウスターの新しい魅力に世界中のユーザーが触れ始めている。

また、JOSTARジョウスター自身の楽曲も全国カラオケJOYSOUNDで配信数50曲を突破し、目標としている100曲を2024年に達成する勢いで活動している。

2024年3月にアルバムを発売。2024年1月にアメリカ全米のポップチャートに『TOKYO RIZE DRAGON BALL』のmusic videoが183位ランクイン。2024年3月23日にはJOSTAR新刊本記念イベント(主催:出版社 青林堂)をグレースバリ銀座で開催した。

イベントでは、『GALAXY STARZ』アルバム発売後の新作『ULTIMA RISING WAVE』が3月6日にデジタル配信リリース。MUSIC VIDEOが3月11日に配信された。

公式オリジナルグッズを会場限定で発売し、JOSTAR公式ファンクラブ『JST』の公式メンバーカードやグッズも限定数で販売。今後リリースされるEDM系サウンドのデビュー楽曲の応援グッズとして好評だった。

JOSTARの音楽活動はYouTuberになる前からプロデューサーや作曲家としての楽曲提供を中心としていた、バンド楽曲や結成したユニットなど様々な活動をリメイクしていく形で2023年に撮影したMUSIC VIDEOを一度に50曲リリース。

代表作は、『LOVE ROMANCE』『会えない日々は祈っていた』『HEAVENLY NEVERLAND』『It’s For You』。

そして、最新の楽曲ではバンドkeisandeathとコラボし『愛を知りたい程に、、、』を発表し、2024年3月23日には銀座グレースバリで新刊本2作品の記念イベントを開催。新刊本は2月10日に発売のコラボ本『アセンションビューティ』と3月6日発売の『宇宙の王様』。

JOSTARの最新の楽曲では『HAPPY ANGEL MUMBER』が大ヒット中だが、夏目雅子の姪で子役としてNHKドラマなどに出演していた元人気子役・楯真由子が主演となり女優・伴智恵子やグラビア女優・宮越七海、平愛香、ケネディ谷口が出演し、豪華作品として発売された。

映画『世界怪物大作戦Q』をコライトしたMUSIC VIDEO『survival digital soldier』を発売、全国カラオケJOYSOUNDにも22曲もの楽曲を展開し、映画付きのMUSICVIDEOは話題となっている。

出演した夏目Nancyやケネディ谷口や太三を豪華キャストに迎え、全国展開している。

JOSTAR新作発売楽曲は『GALAXY STARZ』『FEELING SOUL STARZ』『shootingstar moonlight』『FREE STYLE LIFE』『Love So Sick Baby』『ハッピーガール』『トゥルトゥルトゥルトゥ』『ぴえん音頭』などを予定しており、随時全国カラオケJOYSOUNDで配信される。

Zepp Tokyoや日本武道館でのライブ開催を掲げて2024年もライブやツアーの開催を予定している。

