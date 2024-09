モチモチ食感の特製太麺！らあめん　花月嵐『銀座油そばみゆき亭』

「らあめん 花月嵐」は、空想出店シリーズ『銀座油そばみゆき亭』を国内の花月嵐で期間限定販売中です。

らあめん 花月嵐『銀座油そばみゆき亭』

発売日 :2024年9月4日(水)

商新名称:銀座油そば みゆき亭

販売価格:950円

「らあめん 花月嵐」は、空想出店シリーズ『銀座油そばみゆき亭』を国内の花月嵐で期間限定販売中!

■花月嵐初!!空想出店シリーズが遂に登場!

9月の期間限定ラーメンは、もしも銀座に油そば専門店を作ったら…?というコンセプトのもと誕生した特別な油そばです。

花月嵐マエストロ(開発チーム)が試行錯誤を繰り返しながら創り上げた、銀座に相応しい贅沢な味わいを楽しめます。

【特製太麺】

今回は、モチモチ食感の特製太麺を使用。

麺の美味しさを純粋に味わえる油そばにふさわしい力強い麺です。

【特製タレ】

まろやかなで深い味わいの専用タレ。

お客様のカスタマイズをサポートする万能のタレは、食の自由を広げ、至福の時間を提供。

途中でお酢やラー油を加えることで、さらに味の変化を楽しむことができます。

【具材】

銀座油そばみゆき亭の具材は、ネギ、メンマ、味玉、刻みチャーシュー、カイワレ、レッドオニオンをご用意。様々な食感の具材により、最後まで飽きることなく召し上がれます。

