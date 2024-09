ジェジュンがプロデュース！新人ガールズグループSAY MY NAME、3人目のメンバーメイを公開

ジェジュンがプロデュースした新人ガールズグループSAY MY NAMEが関心を集めている。iNKODEエンターテインメントは本日(4日)正午、公式SNSを通じてSAY MY NAMEの3人目のメンバーであるメイのトレーラー映像を公開した。ジェジュンが、iNKODEエンターテインメントCSO(最高戦略責任者)として初めて披露する新人ガールズグループSAY MY NAMEは、デビューの正式発表後、順を追って個人トレーラー映像を公開しながら、世界のK-POPファンの期待を集めている。

3人目に公開されたメンバーのメイは、映像の中でとろける笑顔を見せ、視線を集める。特に、ラブリーなエフェクト音が、彼女の清純な魅力と相まって可愛らしさを倍増させる。先立って公開されたドヒとカニーのトレーラーと同様、おとぎ話のような小屋が背景になっており、またすべての映像で自転車が登場するシーンが含まれ、好奇心を刺激する。SAY MY NAMEは、最初に公開されたドヒに続き、カニー、そしてメイまで、それぞれ異なる雰囲気の魅力やビジュアルで注目を集めた。今後公開されるメンバーへの期待感と共に、彼女たちが披露する音楽への関心も高まっている。10月に正式デビューを控えているSAY MY NAMEは現在、デビューの準備に邁進している。