童謡「メリーさんのひつじ」を『プー あくまのくまさん』スタッフがホラー映画化した『メリーおばさんのひつじ』より、羊人間の全身姿が公開された。

これが世にも奇妙な“羊人間”の姿だ!“羊人間”は、返り血を浴びたエプロン姿で斧を持っている。顔の羊毛には血がしみ込み、傷だらけ。おぞましく、醜い化け物の姿をしているが、劇中ではどのように襲いかかってくるだろうか。

メリーおばさんとのツーショット写真も。メリーおばさんの手には包丁が。このコンビは、一体何人を殺めてきたのだろうか。

未解決事件や超常現象を扱うラジオ番組「カルラの迷宮事件簿」。パーソナリティーのカルラの冠番組だが、ネタ不足で聴取率が下がり続け、打ち切り寸前だった。起死回生のため話題性のある事件を探す中、「ワープウッズの森」で行方不明者が続出しているという情報を手に入れる。カルラは、取材をするべくスタッフを連れてワープウッズへと向かうが、深い森の中で道に迷ってしまう。途方に暮れていたところ、一軒家を見つけ助けを乞おうとするが、そこにメリーという女性が現れる。この家で息子と二人で暮らしているというメリーは、カルラたちを温かく迎え入れるが……。

『メリーおばさんのひつじ』は2024年9月6日より日本公開。