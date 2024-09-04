

BE:FIRST

7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTの2ndアルバム「2:BE」が『Billboard JAPAN 総合アルバム・チャート “Hot Albums”』（2024年9月4日公開）で１位を獲得した。

BE:FIRTSTの2年振りとなるオリジナルアルバム「2:BE」は「Boom Boom Back」「Smile Again」「Mainstream」「Masterplan」といった2023年以降のBE:FIRSTの代表曲や、韓国の8人組ボーイズグループATEEZとのコラボ曲「Hush-Hush」、各種音楽チャート185冠を達成したリードトラック「Blissful」など、新曲を含む全16曲を収録されている。収録曲にはメンバーの名前も多数クレジットされており、前作「BE:1」からさらに進化したBE:FIRSTの音楽が堪能できる1枚となっている。

『Billboard JAPAN 総合アルバム・チャート “Hot Albums”』では、1stアルバム「BE:1」から2作連続の1位獲得となり、収録曲には「Boom Boom Back」「Mainstream」「Masterplan」「Hush-Hush」「Blissful」と合計5曲の『Billboard JAPAN 総合ソング・チャート “JAPAN Hot 100”』1位獲得楽曲が収録されている、まさにBE:FIRSTの名前に相応しい結果を残した。

BE:FIRSTは本アルバム「2:BE」を引っ提げて4都市9公演を回る自身初のドームツアー「BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”」の開催が決定している。