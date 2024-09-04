帰化選手は3人…日本代表と戦う中国代表の来日メンバー発表!
日本サッカー協会(JFA)は4日、北中米W杯アジア最終予選第1節・日本代表戦に臨む中国代表の来日メンバーを発表した。
上海海港のDFジャン・グアンタイ(ティアス・ブラウニング/イングランド出身)、青島西海岸のFWア・ラン(アラン/ブラジル出身)、上海申花のFWフェイ・ナンドゥオ(フェルナンジーニョ/ブラジル出身)と3人の帰化選手も名を連ねている。
日本との一戦は5日の19時35分キックオフ。会場は埼玉スタジアム2002となる。
以下、中国代表の来日メンバー
▽監督
ブランコ・イバンコビッチ(クロアチア)
▽GK
ワン・ダーレイ(山東泰山)
リウ・ディエンズオ(武漢三鎮)
イエン・ジュンリン(上海海港)
バオ・ヤーション(上海申花)
▽DF
ジャン・グアンタイ(ティアス・ブラウニング)(上海海港)
リー・レイ(北京国安)
ハン・ポンフェイ(天津津門虎)
ヤン・ゼシャン(上海申花)
リウ・ヤン(山東泰山)
ガオ・ジュンイー(山東泰山)
ウェイ・ジェン(上海海港)
チュー・チェンチエ(上海申花)
ジャン・ションロン(上海申花)
▽MF
ワン・シャンユェン(河南FC)
シェ・ポンフェイ(上海申花)
リー・ユェンイー(山東泰山)
チョン・ジン(浙江FC)
ファン・ジョンユー(山東泰山)
シュ・ハオヤン(上海申花)
ワン・ハイジェン(上海申花)
シェ・ウェンノン(山東泰山)
▽FW
ア・ラン(アラン)(青島西海岸)
ウー・レイ(上海海港)
フェイ・ナンドゥオ(フェルナンジーニョ)(上海申花)
ジャン・ユイニン(北京国安)
リン・リャンミン(北京国安)
バイヘラム・アブドゥワイリ(深圳新鵬城)
上海海港のDFジャン・グアンタイ(ティアス・ブラウニング/イングランド出身)、青島西海岸のFWア・ラン(アラン/ブラジル出身)、上海申花のFWフェイ・ナンドゥオ(フェルナンジーニョ/ブラジル出身)と3人の帰化選手も名を連ねている。
日本との一戦は5日の19時35分キックオフ。会場は埼玉スタジアム2002となる。
▽監督
ブランコ・イバンコビッチ(クロアチア)
▽GK
ワン・ダーレイ(山東泰山)
リウ・ディエンズオ(武漢三鎮)
イエン・ジュンリン(上海海港)
バオ・ヤーション(上海申花)
▽DF
ジャン・グアンタイ(ティアス・ブラウニング)(上海海港)
リー・レイ(北京国安)
ハン・ポンフェイ(天津津門虎)
ヤン・ゼシャン(上海申花)
リウ・ヤン(山東泰山)
ガオ・ジュンイー(山東泰山)
ウェイ・ジェン(上海海港)
チュー・チェンチエ(上海申花)
ジャン・ションロン(上海申花)
▽MF
ワン・シャンユェン(河南FC)
シェ・ポンフェイ(上海申花)
リー・ユェンイー(山東泰山)
チョン・ジン(浙江FC)
ファン・ジョンユー(山東泰山)
シュ・ハオヤン(上海申花)
ワン・ハイジェン(上海申花)
シェ・ウェンノン(山東泰山)
▽FW
ア・ラン(アラン)(青島西海岸)
ウー・レイ(上海海港)
フェイ・ナンドゥオ(フェルナンジーニョ)(上海申花)
ジャン・ユイニン(北京国安)
リン・リャンミン(北京国安)
バイヘラム・アブドゥワイリ(深圳新鵬城)