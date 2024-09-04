　日本サッカー協会(JFA)は4日、北中米W杯アジア最終予選第1節・日本代表戦に臨む中国代表の来日メンバーを発表した。

　上海海港のDFジャン・グアンタイ(ティアス・ブラウニング/イングランド出身)、青島西海岸のFWア・ラン(アラン/ブラジル出身)、上海申花のFWフェイ・ナンドゥオ(フェルナンジーニョ/ブラジル出身)と3人の帰化選手も名を連ねている。

　日本との一戦は5日の19時35分キックオフ。会場は埼玉スタジアム2002となる。

以下、中国代表の来日メンバー

▽監督

ブランコ・イバンコビッチ(クロアチア)

▽GK

ワン・ダーレイ(山東泰山)

リウ・ディエンズオ(武漢三鎮)

イエン・ジュンリン(上海海港)

バオ・ヤーション(上海申花)

▽DF

ジャン・グアンタイ(ティアス・ブラウニング)(上海海港)

リー・レイ(北京国安)

ハン・ポンフェイ(天津津門虎)

ヤン・ゼシャン(上海申花)

リウ・ヤン(山東泰山)

ガオ・ジュンイー(山東泰山)

ウェイ・ジェン(上海海港)

チュー・チェンチエ(上海申花)

ジャン・ションロン(上海申花)

▽MF

ワン・シャンユェン(河南FC)

シェ・ポンフェイ(上海申花)

リー・ユェンイー(山東泰山)

チョン・ジン(浙江FC)

ファン・ジョンユー(山東泰山)

シュ・ハオヤン(上海申花)

ワン・ハイジェン(上海申花)

シェ・ウェンノン(山東泰山)

▽FW

ア・ラン(アラン)(青島西海岸)

ウー・レイ(上海海港)

フェイ・ナンドゥオ(フェルナンジーニョ)(上海申花)

ジャン・ユイニン(北京国安)

リン・リャンミン(北京国安)

バイヘラム・アブドゥワイリ(深圳新鵬城)