「私の名前はキム・サムスン」2024年バージョンのOSTを本日リリース！イ・ムジン＆SOLEらが参加

「私の名前はキム・サムスン2024」のOST(挿入歌)アルバムが、リスナーの思い出を呼び起こす。韓国のVODストリーミングサービスWavveの、ニュークラシックプロジェクト第1弾となる「[監督版]私の名前はキム・サムスン2024(4K)」のOSTアルバムが本日(4日)午後6時、各音楽配信サイトを通じてリリースされた。今回のOSTアルバムには、イ・ムジンとSOLE、Cloud kohが歌唱に参加した。ドラマ同様、既存のOSTも現代風にリメイクされ、ドキドキする物語と共感できるストーリーテリングを際立たせる。

まず、イ・ムジンとSOLEが、CLAZZIQUAI PROJECTの「She is」をデュエットで再解釈。個性的な歌声で率直な感情を伝えるイ・ムジンと、グルーヴ感がありソウルフルな音色で、夢幻的な雰囲気を醸し出すSOLEの出会いが、原曲の完成度を高めた。特に、原曲に比べてベースラインを強調したシティポップサウンドに変身。劇中の主人公たちの感情の変化と物語を際立たせ、馴染みがありながらも新しい感動を与える。作曲・編曲家兼プロデューサーのCloud kohも、CLAZZIQUAI PROJECT原曲の「Be My Love(Feat.イ・スンヨル)」の再編曲から歌唱まで参加し、ドラマの魅力を倍増させる。中毒性の高いベースラインのハウス音楽で多彩に演出され、コミカルなムードを醸し出す。「私の名前はキム・サムスン」のキム・ユンチョル監督は、「伝説的なOSTである『She is』と『Be My Love』が、現代のアーティストと出会って新しく解釈され、トレンディさが加わえられた。原曲のアイデンティティに加えられた新鮮さで、さらに愛されるだろう」と、期待感をあらわにした。2000年代の感性を現代的に再解釈し、当時の感性を思い出させるイ・ムジンとSOLEの「She is」、Cloud kohの「Be My Love」が収録された「私の名前はキム・サムスン2024 OST - Wavveニュークラシックプロジェクト」アルバムは、各音楽配信サイトで楽しむことができる。