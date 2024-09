OMEGA XのXEN「恋愛のおせっかい」のOSTに参加…本日リリース

OMEGA XのXENが、「恋愛のおせっかい」のOST(挿入歌)を歌う。XENが歌唱に参加したKBS Joy「恋愛のおせっかい」のOST Part.18「どこに向かっていますか」は本日(4日)午後6時、各音楽配信サイトを通じて発売された。「どこに向かっていますか」は別れの後、相手も自分と同じ気持ちなのかを繰り返し、結局、忘れられずに恋しがる感情を盛り込んだバラードジャンルの楽曲だ。XENの感性と魅力的な声で切なさを加え、作品の雰囲気をより一層盛り上げる予定だ。

XENは昨年、総合編成チャンネルMBN「ドルシングルズ4」のOST「Come In Closer」に続き、今回が2度目のOST参加となる。特にメンバーのジェハンも昨年8月、「恋愛のおせっかい」のOST Part.16「Goodbye My Love」を発売しており、新たなOSTに期待が高まっていた。OMEGA Xは今年2月、デビュー後初めて韓国で単独コンサートを開催し、FOR X(OMEGA Xのファン)と楽しい時間を過ごした。続いて5月、アンコールコンサート「2024 OMEGA X ENCORE CONCERT in SEOUL ISLAND:FOR EVERLASTING」を開催するなど、多方面で活発な活動を繰り広げている。