ÂÀ¤ÃÊ¢¡ª¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¶â¤ÎÊ¸ÅÄ¤ÈÈõ¸ý¤Ë¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¤«¤éÊó¾©¶â£³£°£°£°Ëü±ß¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¡ªÊ¸ÅÄ¶Ã¤¡Ö¸«¤¿»ö¤Ê¤¤£°¤Î¿ô¡×
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°ÃË»Ò¥°¥ì¥³¥í¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë£¶£°¥¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤ÎÊ¸ÅÄ·ò°ìÏº¡Ê£²£¸¡Ë¡¢Æ±¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë£µ£·¥¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤ÎÈõ¸ýóÕ¡Ê£²£¸¡Ë¤é¥ß¥¥Ï¥¦¥¹½êÂ°¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤¬£´Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤ÇÆ±¼Ò¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¤ÎÉ½¾´¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÊó¾©¶â£³£°£°£°Ëü±ß¤¬Â£Äè¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎÌÚÂ¼â«°ì»á¤«¤é¡Ö£Í£Ö£Ð¾Þ¡ï£³£°¡¤£°£°£°¡¤£°£°£°¡×¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤È½Å¸ü¤ÊÉ÷Ï¤ÉßÊñ¤ß¤òÅÏ¤µ¤ì¡¢Ê¸ÅÄ¤Ï¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤£°¤Î¿ô¡£¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤âÌ´¤¬¤¢¤ë¤¾¡ª¡×¤È¾Ð´é¤òºé¤«¤»¤¿¡£Èõ¸ý¤Ï¡Ö»È¤¤¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¹ëÍ·¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡£¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Ç¤âÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤³¤È¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¡×¤È¤º¤Ã¤·¤ê¤È½Å¤¤É÷Ï¤ÉßÊñ¤ß¤ò°®¤ê¤·¤á¤¿¡£
¡¡Ê¸ÅÄ¤Ï¡Ö¸ÞÎØ¸å£±ÅÙ¤â¥·¥å¡¼¥º¤âÍú¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥Þ¥Ã¥È¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¼¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¯¤Þ¤À¤Þ¤À´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Èõ¸ý¤Ï¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Àª¤Î¥á¥À¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤Ë¡ÖËèÆü¥á¥À¥ë¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤¬ÃÄÂÎ¶¥µ»¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ò¤È¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤¬¿Íµ¤¤òÆÈ¤êÀê¤á¤Ç¤¤¿¤é¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼ã´³¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤Ä¤Ä¡Ö°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤Æ¶¯²½¤·¤¿¤³¤È¤¬Êó¤ï¤ì¤Æ´î¤Ð¤·¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥Þ¥«¥í¥ó¹¥¤¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¡¢ÉüÏ©¤Î¥Ñ¥ê¤Î¶õ¹Á¤Ç¤Ï¹âµé²Û»Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥é¥Ç¥å¥ì¡×¤Î¥Þ¥«¥í¥ó£±£µ¸ÄÆþ¤ê¤ò¹ØÆþ¤·¡ÖÈô¹Ôµ¡¤ÎÃæ¤Ç¾Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È´®Ç½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥«¥Ì¡¼¥¹¥é¥í¡¼¥àÃË»Ò½à·è¾¡£±£³°Ì¤Î±©º¬ÅÄÂîÌé¡Ê£³£·¡Ë¤Ïº£¸å¤Î¶¥µ»³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ä¼þ¤ê¤Î¿Í¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¡¢£±£°·î£±£¸Æü³«Ëë¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢·ó£Î£È£ËÇÕÁ´ÆüËÜ¥¹¥é¥í¡¼¥àÂç²ñ¤Î½Ð¾ì¤âÌÀ¸À¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶¥±Ë½÷»Ò£²£°£°¥á¡¼¥È¥ëÊ¿±Ë¤®£´°Ì¤Ê¤É¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿ÎëÌÚÁïÈþ¡Ê£³£³¡Ë¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤â¥¿¥¤¥à¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤È¸½ÌòÂ³¹Ô¡¢¼«¸ÊµÏ¿¹¹¿·¤Ë°ÕÍß¤ò¤ß¤»¤¿¡£