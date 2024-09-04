¹©Æ£ÀÅ¹áà¸¸¤Î¿©ºàá¤ò»È¤Ã¤¿¼êÎÁÍý¤òÈäÏª¡¡¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥ì¥·¥Ô¤ËÈ¿¶Á¤ÎÀ¼¡Ö¤¨¤§¤¹¤´¤¤‼️µ®½Å¤Ê¡Ä¡×¡ÖÃ¦Ë¹¤Ç¤¹¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£à¸¸¤Î»³ºÚá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿©ºà¤ÎÄ´Íý¤ËÈ¿¶Á¤ÎÀ¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹©Æ£¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ß¤º¤Î¤³¤Ö¡ª¡×¤È¤·¤ÆÂÞ¤ËÆþ¤Ã¤¿½©ÅÄ¸©Ç½Âå»ÔÆó¥Ä°æÄ®¤¬»ºÃÏ¤Î»³ºÚ¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¥ß¥º¤ÏÍÄ¤¤»þ¤«¤é¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ß¤º¤Î¤³¤Ö¡¡¤Ï½é¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡ª¤³¤Î¤ß¤º¤Î¤³¤Ö¤ÏÃ»¤¤´ü´Ö¤Ç¤·¤«¼ý³Ï¤Ç¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö20¡Á30ÉÃè§¤Ç¤Æ¡¢¤á¤ó¤Ä¤æ¤ä½Ð½Á¡¢¾ßÌý¡¢¤Ê¤É¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤ò¤¹¤ë¤È½©ÅÄ½Ð¿È¤ÎÍ§¿Í¤ËÊ¹¤¤¤Æºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤ª¤¤¤·¤¹¤®¤Æ´¶·ã¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÄÁÌ£¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£¡Ö½©ÅÄ¤Î¤Ä¤æ¤ÎÁÇ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤æ¤ÎÁÇ¤È¡¢¾ßÌý¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Æ¤ó¤µ¤¤¥ª¥ê¥´Åü¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥ì¥·¥Ô¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤ÏËèÇ¯ÃíÊ¸¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¹©Æ£¤ÎÄ´ÍýÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥ß¥º¤Î¥³¥Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ªÃÎ¤é¤Ê¤¤»ö¤À¤é¤±¤Ç¤¹¡×¡Ö½éÄ©Àï¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¯Ä´Íý¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤«¤éÃ¦Ë¹¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¨¤§¤¹¤´¤¤‼️µ®½Å¤Ê¥ß¥º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö»ä¤³¤ì¹¥¤¤Ç¤¹¤ß¤º¤Î¼Â¤È¤â¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¹©Æ£¤¬¾Ò²ð¤·¤¿¡Ö¤ß¤º¤Î¤³¤Ö¡×¤Ï¡Ö¤ß¤º¤Î¤ß¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢½©ÅÄ¸©¤Ê¤É¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£9·î¾å½Ü¤ÎÃ»¤¤´ü´Ö¤Î¤ß¼ý³Ï¤µ¤ì¡Ö¹âµéÄÁÌ£¡×¡Ö¸¸¤Î»³ºÚ¡×¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¡£