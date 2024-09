“タンタンイ”って知ってる？ 本場韓国の味を堪能できる人気店の2号店がオープン（東京・恵比寿）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は韓国から空輸した新鮮な生タコを使った料理が堪能できる韓国料理店。日本ではなかなか味わえない本場の味が楽しめます。

韓国料理 ナッチャン 恵比寿店(東京・恵比寿)

2024年8月2日、「韓国料理 ナッチャン 恵比寿店」がオープンしました。タコの踊り食い「サンナッチ」が食べられる三軒茶屋にある韓国料理店「韓国料理 ナッチャン」の2号店。2023年秋に1号店を出し、1年も経たないうちに2号店出店という人気ぶりです。

店舗外観 写真:お店から

「ナッチャン」とは、韓国語でナクチ(テナガダコ)とチャン(最高)を組み合わせたもの。その店名の通り、タコの韓国風刺身や鍋料理などタコ料理をメインに本格的な韓国料理が楽しめる店として人気を集めています。

店舗内観。レトロとモダンが共存するインテリア 写真:お店から

恵比寿店はJR・恵比寿駅から歩いて5分、タコのイラストが描かれた看板と、活きたタコが入った水槽が目印です。古き良き韓国の古民家をイメージしたという内装は、土壁や木製の家具などが使われ、素朴だけれどどこか懐かしさを感じさせ、ほっこりとくつろげる空間になっています。

韓国から輸入されたタコが入っている水槽。鮮度の良さが自慢です 写真:お店から

店の名物は「サンナッチ」と呼ばれるタコの踊り食いと、韓国・釜山の郷土料理「ナッコプセ」。

「サンナッチ」2,500円 写真:お店から

「サンナッチ」はサン(生きた)とナッチ(タコ)という名前のとおり、タコを生きたままさばいて、刺身で食べる料理です。「ナッチャン」では韓国からテナガダコを輸入。注文を受けてから店の水槽で保管したものをさばき、2種類のタレにつけていただきます。

鮮度抜群のタコはコリコリとした食感でうまみいっぱい。栄養満点で韓国では“冬の保養食”と言われているのだそう。タコの鮮度が命となるため、なかなか日本では食べられない希少な一品です。

「ナッコプセ」3,900円 写真:お店から

もう一つの「ナッコプセ」は釜山で生まれた料理で、テナガダコとエビ、ホルモンが入ったピリ辛鍋。本場釜山ではコチュジャンベースの甘辛スープで作られますが、同店では韓国唐辛子を含んだ数種類のスパイスで作ったオリジナルスープを使用。テナガダコはもちろん、ホルモンも国産を使用するなど鮮度抜群の素材を使い、プリプリの食感とうま辛スープがたまりません。

〆の人気は乾麺。うまみが溶け込んだスープでいただく麺は絶品のおいしさで、最後までおいしく食べられます。

「タンタンイ」3,900円 写真:お店から

「ナッチャン」ならではの料理が「タンタンイ」。牛ユッケとサンナッチを一皿の上に盛り付けた料理で、ニンニクを利かせたオリジナルソースがかけられ、卵黄と一緒に混ぜていただきます。

コリコリしたサンナッチと、新鮮なユッケとの食感のコントラストも楽しく、2つのうまみが重なり合いやみつきになるおいしさです。日本では扱っている店も少なく、韓国で食べた人がわざわざ訪れることもあるのだそう。

タコ料理以外にもケランチム(韓国風茶碗蒸し)や焼きたてチヂミ、豚キムチなどの料理も本格的と評判。

フローズンマッコリ各種、800円 写真:お店から

また、同店はドリンクが充実しているのも魅力です。おすすめは国産のマッコリを使用した「フローズンマッコリ」。果汁とマッコリを混ぜてシャーベット状にしたカクテルで、フレーバーはマンゴー、ストロベリー、パイン、バナナの4種をラインアップ。国産生マッコリの「虎マッコリ」や、韓国定番の焼酎「チャミスル」なども用意しているので、料理に合わせて楽しめますね。



恵比寿駅から気軽に立ち寄れる「ナッチャン」で、おいしい韓国料理に舌鼓を打ってはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

「サンナッチ」 出典:ジーハ共和国さん

『■サンナッチ/タコの踊り食い

新鮮なテナガタコを踊り食いで堪能!

タレは2種類(辛め・ごま油ベース)があり、韓国海苔に巻いて食しました!

食感もコリコリで鮮度抜群です!

■サンナップコセ

釜山の三大郷土料理で、海鮮やホルモンの旨味が完璧に溶け込んだピリ辛の鍋!初めて食べましたが旨味と辛味が絶妙にマッチしており絶品です!!

■韓国乾麺

〆が絶品でした。ナップコセの出汁の効いたスープに自家製の麺と卵&チーズを絡めて美味しくないわけがありません笑



<感想>

活きたタコをナッコプセの中に入れたり、視覚でも楽しめるエンターテイメント性もありながら、商品の説明も丁寧にして頂けます!

あまり韓国料理に詳しくない自分でも韓国料理の魅力を最大限味わうことができました!』(ジーハ共和国さん)

「タンタンイ」 出典:reyiistさん

『デート、友人との食事会、家族でのディナー、会社の飲み会に最適な場所です。



・タンタンイ 3900円

サンナッチとユッケの盛り合わせ。サンナッチ(タコの踊り食い)は韓国で多くの方に愛されている手長タコを使用。栄養満点で冬の保養食として人気があり、日本では一部の店舗でしか提供されない希少性の高いメニュー。新鮮なタコをそのまま味わう韓国ならではの一品です。韓国に住んでいた時は食べなかったので、初めていただきました。不思議な食感でした。

・釜山3大名物!ナッコプセ 3900円

釜山の名物料理を堪能できる豪華な一品。辛いものが苦手な方にもいただける白湯スープもあり自分の好みの辛さに調節可能!』(reyiistさん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆韓国料理 ナッチャン 恵比寿店住所 : 東京都渋谷区恵比寿1-22-23 ヴェラハイツ恵比寿 1FTEL : 050-5594-1158

文:小田中雅子、食べログマガジン編集部

