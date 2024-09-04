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CIO NovaPort TRIO¶ 65W 2C1A µÞÂ®½¼ÅÅ´ï PD [À¤³¦ºÇ¾®µé CIOÆÈ¼«µ»½Ñ NovaIntelligence NovaEngineÅëºÜ] 3¥Ý¡¼¥È USB-C¡ß2 + USB-A AC¥¢¥À¥×¥¿¡¼ ¥³¥ó¥»¥ó¥È ·ÚÎÌ iPhone 15 Android Galaxy Macbook iPad¸þ¤± ¥Î¡¼¥ÈPC (¥Ö¥é¥Ã¥¯)
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