オフモードな時でもかわいいウェアを着たい！を叶える新ブランド「Lazy Styles」が誕生。原宿でPOP UPも

「Lazy Styles」は、着用シーンやジェンダーにとらわれないウェアブランドとして誕生。ブランド名には、やる気がでないオフモード気分の “LAZY” な時間も、自分らしく前向きでいられる“STYLE”を身につけて欲しいという想いが込められているといいます。ルームウェアやワンマイルウェアなどの既存カテゴリーを超えた「Lazy Styles」で、最旬のストリートスタイルを楽しんでみませんか?トレンドの「トランクス」や「クロップドスウェット」は絶対欲しいここからは、ファーストコレクションの中から、気になるアイテムをピックアップしてご紹介。最近人気のトランクスを使ったレイヤードスタイルにもぴったりなのが、アンダーウェアとしてだけでなく、ボトムスとしてもジェンダーレスに着こなせる「トランクス」(税込3960円)です。カラーは『Navy』と『Light Blue』の2色展開。サイドにはチャームをつけることのできるループや、スマートフォンが入るポケットも付いていて、機能性も抜群ですよ。「ハートクロップド スウェット トップス」(税込7920円)は、右脇に施されたハートのカッティングがポイント。肌のチラ見せやインナーとのコーディネートで、自分らしく着こなしてみてはいかがでしょうか?フロント部分にブランドロゴが入った「カットアウト スウェット トップス」(税込8470円)は、ショルダーのカッティングがアクセント。バックスタイルには、カットラインに沿って「CUT OUT TO BE FREE」のメッセージが刺繍されています。マスコットキーリングや猫耳ニット帽はマストバイブランドのマスコットキャラクターである、猫の『Lozie(ロージー)』をモチーフにした「Lozie マスコットキーリング」(税込3850円)は必見。「LS」ロゴのプレートが付いたネックレスや、しっぽのリボンでおしゃれをした様子がかわいいですよね。キーリングには、リング、フック、ストラップの3点が付いているため、好きな場所に装着することができますよ。『Lozie』の猫耳を取り入れた「オールデイケア Lozie ビーニー」(税込6600円)は、裏地がシルク素材になっていて、外出時の寝ぐせ隠しやナイトキャップとしても活躍する優れものなんです。秋冬コーデを彩る小物として、ゲットしておいてはいかが?ラフォーレ原宿のPOP UPへお買い物しに行こブランドのローンチに合わせて、9月7日(土)に埼玉県・さいたまスーパーアリーナで行われる、『第39回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2024 AUTUMN/WINTER』の会場で、ファーストコレクションを展示する「Lazy Styles POP UP BOOTH」が実施されます。また、9月14日(土)〜26日(木)の期間には、東京・ラフォーレ原宿のポップアップスペースにて、ブランド初となる「Lazy Styles POP UP STORE」を展開。ラフォーレ原宿では、実際に商品を手に取ってお買い物できるため、ぜひ足を運んでみてくださいね。公式ECサイトでの販売も順次スタートしているので、こちらも併せてチェックしておきましょう!「Lazy Styles POP UP STORE」概要開催期間:9月14日(土)〜26日(木)会場:ラフォーレ原宿 1階ポップアップスペース住所:東京都渋谷区神宮前1-11-6「Lazy Styles」公式サイト:https://www.lazy-styles.com/参照元:株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー プレスリリース