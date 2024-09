BTS（防弾少年団）、大ヒット曲「IDOL」のMV再生回数が13億回を突破！通算5本目

BTS(防弾少年団)の「IDOL」のミュージックビデオの再生回数が、13億回を突破した。2018年8月に発売されたリパッケージアルバム「LOVE YOURSELF 結 “Answer”」のタイトル曲「IDOL」のミュージックビデオのYouTubeでの再生回数が、4日午前8時頃に13億回を超えた。BTSのミュージックビデオの中で、13億回を超えた5本目の作品になった。

「IDOL」のミュージックビデオは、華やかなビジュアルが印象的だ。BTSはユーロ&アジアン建築および韓国の伝統様式を借用した華麗なセットで強烈なパフォーマンスを披露し、注目を浴びた。韓国のサムルノリ(農楽に用いる四種の打楽器でいろいろなリズム音楽を合奏する民俗音楽)とタルチュム(仮面を付けておどる踊り)が合わせられたパフォーマンスに、サブカルチャーのグラフィック効果が加わり、完成度を高めた。「IDOL」のミュージックビデオは、2018年米「2018 E! People's Choice Awards」で「今年のミュージックビデオ賞(Music Video of 2018)」賞を受賞した。BTSは「IDOL」をはじめ、再生回数が億単位のミュージックビデオを計39本も保有している。18億回の「Dynamite」、17億回の「Boy With Luv(Feat. Halsey)」、15億回の「DNA」、14億回の「MIC Drop(Steve Aoki Remix)」、12億回の「FAKE LOVE」、9億回の「Blood Sweat&Tears」、7億回の「FIRE」「DOPE」「Butter」、6億回を記録した「Permission to Dance」、5億回の「Not Today」「ON」キネティックマニフェストフィルム、「Spring Day」「Life Goes On」「Black Swan」、4億回の「Boy In Luv」、3億回を突破した「War of Hormone」「No More Dream」、2億回の「I NEED U」「Dynamite(Choreography ver.)」「Dynamite(B-side)」「一日だけ」「Yet To Come(The Most Beautiful Moment)」もある。また、「Danger」「We are bulletproof PT.2」「RUN」「Serendipity」「Singularity」「IDOL(Feat. Nicki Minaj)」「I NEED U(Original ver.)」「Ego」「Interlude : Shadow」「Epiphany」「N.O」「Butter(Hotter Remix)」「Boy With Luv(feat. Halsey)(‘ARMY With Luv' ver.)」は1億回を突破した。