º°ÌîÈþº»»Ò¤¬Æ±À¤Âå¤Ë¥¨¡¼¥ë¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¡£¤É¤¹¤³¤¤¡ª¡×
¡¡½÷Í¥¤Îº°ÌîÈþº»»Ò¡Ê£¶£³¡Ë¤¬£´Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂè£²£²²ó¥°¥Ã¥É¥¨¥¤¥¸¥ã¡¼¾ÞÈ¯É½¡¦¼ø¾Þ¼°¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥á¥ó¥º¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶¨²ñ¤Ï¡¢£²£°£°£³Ç¯¤«¤é¡Ö¤¤¤¤ºÐ¤·¤è¤¦Àë¸À¡ª¥°¥Ã¥É¥¨¥¤¥¸¥ó¥°±¿Æ°¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£Æ±¾Þ¤Ï¡Ö³è¤¤¤¤¡¦³Ú¤·¤¯¡¦¤«¤Ã¤³¤è¤¯¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¤¢¤Õ¤ì¤ë¿Í¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤â¤Î¡£
¡¡º°Ìî¤Ï¼ãÃÝ¿§¤ÎÃåÊª»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£²£¹Ë¿³µÄ°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷¤Ç¡¢Âç¤ÎÁêËÐ¹¥¤¤Ç¤¢¤ëº°Ìî¤Ï¡¢¾Þ¾õ¤È¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¡Ö´ÔÎñ¤ò²á¤®¤Æ¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¯¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤´Ë«Èþ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶âÀ±¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¹¥³Ñ²È¤é¤·¤¯´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£·î£¸Æü¤Ë½éÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤«¤é£¹·î¾ì½ê¡Ê½©¾ì½ê¡Ë¤Ë¼ÁÌä¤¬¤ª¤è¤Ö¤È¡Ö²£¹Ë¡¦¾È¥ÎÉÙ»Î¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾å°Ì¿Ø¤Ë¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¤Í¡¢Âç¤ÎÎ¤´Ø¤Î³èÌö¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢¼ãÎ´·Ê´Ø¤â¤«¤Ê¤êÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂæÉ÷¤ÎÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æº°Ìî¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ã¤¤¿Í¤òÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¥·¥Ë¥¢¤Î³§¤µ¤ó¤â¤â¤Ã¤È¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤ª¼êÅÁ¤¤¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¡¢Æ±À¤Âå¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¹¤³¤¤¡ª¡×¤È²£¿³°Ñ°÷¤é¤·¤¯¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£