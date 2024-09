EXO ベクヒョン、4thミニアルバム「Hello, World」音源の一部を公開

EXOのベクヒョンが、4thミニアルバム「Hello, World」に収録されている音源の一部を公開した。本日(4日)、ベクヒョンの公式SNSには「Hello, World」の収録曲をあらかじめ聴くことができる「Hello, World l Coming Soon To Your Playlist」が掲載された。公開された映像の中の彼は、まるでプレイリストの中に直接入ったかのような雰囲気を演出。4thミニアルバムに収録された全6曲の音楽と調和し、ニューミニアルバムへの期待を高めた。

映像の最後に登場するタイトル曲「Pineapple Slice」は、キャッチーなベースラインと、より一層成熟したベクヒョンのボーカルが調和を成すR&Bポップ曲で、拒否できない強烈な魅力を最も甘いパイナップルの一切れに例えて表現した。タイトル曲「Pineapple Slice」と共に4thミニアルバムには「毎日をきらびやかに迎えよう」というメッセージを込めた「Good Morning」、ボサノバリズムのピアノサウンドが際立つミディアムテンポの「Rendez-Vous」、甘いピアノサウンドの上に強烈に展開されるトラックでギャップを見せる「Cold Heart」、重みのあるドラムサウンドと叙情的なコード進行が際立つ「Woo」、夢幻的な雰囲気の「Truth Be Told」などが収録され、より一層繊細で多彩になったベクヒョンのボーカルに出会える。「想像が現実になる世界を見せる」という抱負を込めた3年6ヶ月ぶりとなるベクヒョンの4thミニアルバム「Hello, World」は6日に発売される。