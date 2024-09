Mrs. GREEN APPLE、約5ヵ月ぶりにあらたな“Artist Photo”公開

■リリース予定が発表されていないこのタイミングでの公開が意味するものとは?

Mrs. GREEN APPLEが、約5ヵ月ぶりとなるあらたな“Artist Photo”を公開した。

あらたな楽曲などのリリース予定が発表されていないこのタイミングでの公開が何を意味するのか? 様々な憶測を呼びそうだ。

エレガントな佇まいを備えた前Artist Photoから、髪型や髪色、衣装などイメージを一新した今回のビジュアル。今年の春から夏にかけて5ヵ月連続で新曲リリースをしてきたミセスが、この秋以降どこへ歩みを進めていくのか? のヒントが、そこにあるのかもしれない。

ミセスは、2023年12月から2024年3月まで行われたツアー『Mrs. GREEN APPLE 2023-2024 FC TOUR “The White Lounge”』を映画化した『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA』を9月13 日から全国公開。10月から11月にかけて、神奈川・Kアリーナ横浜にて “定期公演”『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』を開催する。

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://new.mrsgreenapple.com