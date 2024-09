テイラー・スウィフト、恋人からの愛称は「テイテイ」！トラビス・ケルシーが明かす

テイラー・スウィフトと順調交際が伝えられているNFLカンザスシティ・チーフスのトラビス・ケルシー。これまでも、テイラーのことを「ベイビー」や「スウィーティー」と呼んでファンの目をハートにさせてきたが、この度新たにキュートすぎる愛称で恋人を呼んでみせた。PageSixによると、現地時間9月3日に『The Rich Eisen Show(原題)』に出演したトラビスが、「テイテイと一緒にステージに立つのは、楽しみでしかない」とコメント。テイラーのことを、「テイテイ」と呼んでいることが明らかになった。

昨年9月、テイラーがトラビスの出場するNFLカンザスシティ・チーフスの試合を応援に訪れたのをきっかけに、テイラーとの交際が発覚したトラビスは、今年6月、ロンドンのウェンブリー・スタジアムで行われたコンサートで、「I Can Do It with a Broken Heart」の衣装チェンジの際に、シルクハットとモーニング姿でカメオ出演を果たし、横たわるテイラーを抱えて舞台を移動するなど、他のダンサーとともにコミカルな寸劇を披露した。トラビスは、このカメオを振り返り、「テイラーは、僕がスポットライトを浴びたら楽しめると分かっていたし、難しいことはさせなかった。公演でも、すごくやりやすいパートに参加させてくれた」と明かしている。当時彼は主に、テイラーを落とさないようにすることに集中していたそう。司会のスポーツ解説者リッチ・エイセンはトラビスのことを、大統領夫人を呼ぶファーストレディにかけ、「ポップカルチャー界のファーストジェントルマン」と呼んでいる。