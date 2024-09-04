Mrs. GREEN APPLE、2024年秋冬シーズンに向けて約5ヶ月ぶりの最新Artist Photo公開
Mrs. GREEN APPLEが本日9月4日、約5ヶ月ぶりの新たな“Artist Photo”を突如公開した。
◆Mrs. GREEN APPLE 画像 / 動画
エレガントな佇まいを備えた“前Artist Photo”から、髪型や髪色、衣装などイメージを一新したのが、今回のビジュアルだ。新曲リリースなどの予定が発表されていないこのタイミングでの公開が何を意味するのか？ 2024年春から夏にかけて5ヶ月連続で新曲リリースをしてきたミセスが、この秋以降どこへ歩みを進めていくのか？ そのヒントが、ここにあるのかもしれない。
■映画『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge ㏌ CINEMA』
公開劇場：丸の内ピカデリー、新宿ピカデリーほか全国ロードショー
主演：Mrs. GREEN APPLE (大森元貴 若井滉斗 藤澤涼架)
Planner and General Producer：大森元貴
Director：井上和行
General Director：ウォーリー木下
General Creative Director：大田高彰
公式サイト：http://thewhitelounge-movie.jp/
公式X：＠twl_movie
公式TikTok：＠twl_movie
Ⓒ 2024 “Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA” Film Partners
▼ストーリー
白い服とマスカレードマスクをした人々が白いラウンジをゆっくりと行き交う中、白いハットを被った男(大森元貴)が、このラウンジへと迷い込む。男はそこでの人々を眺め、不安と希望が入り混じりながら告げる。
「ドアを開けたら何かが変わるのか」──今を生きる あなたの感情に問いかける 9つの物語が幕を上げる。
■映画『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge ㏌ CINEMA』入場者プレゼント“スペシャルクリアカード”
▼配布期間
・第1弾 9月13日(金)〜9月19日(木)
・第2弾 9月20日(金)〜
サイズ：W55ｍｍ×H85ｍｍ
※劇場により数に限りがございます。
※お1人様1回のご鑑賞につき1枚の配布となります。
※配布期間内でもなくなり次第終了となりますのであらかじめご了承ください。
※特典は非売品です。転売、内容の複写・複製などの行為は一切禁止となります。
▲第一弾スペシャルクリアカード
▲第二弾スペシャルクリアカード
■映画『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge ㏌ CINEMA』オリジナルグッズ／パンフレット
※劇場により数に限りがございます。
※品切れの際はご容赦ください。
※商品によって購入個数制限を設けさせていただきます。
※一部上映劇場では取り扱いのない場合がございます。
※通販サイトでの販売も予定しております(一部商品除く)。
※通販サイトは受注生産とさせていただきます。
※詳細は映画公式ＨＰよりご確認ください。
▲映画オリジナルグッズ
▲パンフレット表紙
■劇場用パンフレット
サイズ：A4横 (210mm×297mm)／48ページ／網代綴じ
2,500円 (税抜価格2,273円)
▼掲載内容
・各楽曲ごとのライブフォト (全16曲＋カーテンコール)
・メンバー鼎談 (大森元貴×若井滉斗×藤澤涼架)
・Planner and General Producer：大森元貴 ソロインタビュー
・スタッフコメント
■定期公演＜Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”＞
open16:30 / start18:00
10月06日(日) 神奈川・Kアリーナ横浜
open16:30 / start18:00
10月09日(水) 神奈川・Kアリーナ横浜
open17:30 / start19:00
10月10日(木) 神奈川・Kアリーナ横浜
open17:30 / start19:00
10月15日(火) 神奈川・Kアリーナ横浜
open17:30 / start19:00
10月16日(水) 神奈川・Kアリーナ横浜
open17:30 / start19:00
10月30日(水) 神奈川・Kアリーナ横浜
open17:30 / start19:00
10月31日(木) 神奈川・Kアリーナ横浜
open17:30 / start19:00
【追加公演】
11月19日(火) 神奈川・Kアリーナ横浜
open17:30 / start19:00
11月20日(水) 神奈川・Kアリーナ横浜
open17:30 / start19:00
（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999
▼チケット
・Ringo Jamシート：20,000円(税込) ※特典付き
・SS指定：15,000円(税込) ※特典付き
・S指定：12,800円(税込)
・着席指定：12,800円(税込)
■『CDTVライブ!ライブ!』期間限定パフォーマンス映像
■LIVE from ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜
関連リンク
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