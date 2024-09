Mrs. GREEN APPLEが本日9月4日、約5ヶ月ぶりの新たな“Artist Photo”を突如公開した。エレガントな佇まいを備えた“前Artist Photo”から、髪型や髪色、衣装などイメージを一新したのが、今回のビジュアルだ。新曲リリースなどの予定が発表されていないこのタイミングでの公開が何を意味するのか? 2024年春から夏にかけて5ヶ月連続で新曲リリースをしてきたミセスが、この秋以降どこへ歩みを進めていくのか? そのヒントが、ここにあるのかもしれない。

■映画『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge ㏌ CINEMA』





▲第一弾スペシャルクリアカード ▲第一弾スペシャルクリアカード



▲第二弾スペシャルクリアカード ▲第二弾スペシャルクリアカード



▲映画オリジナルグッズ ▲映画オリジナルグッズ



▲パンフレット表紙 ▲パンフレット表紙

公開日:2024年9月13日(金)全国ロードショー公開劇場:丸の内ピカデリー、新宿ピカデリーほか全国ロードショー主演:Mrs. GREEN APPLE (大森元貴 若井滉斗 藤澤涼架)Planner and General Producer:大森元貴Director:井上和行General Director:ウォーリー木下General Creative Director:大田高彰公式サイト:http://thewhitelounge-movie.jp/公式X:@twl_movie公式TikTok:@twl_movieⒸ 2024 “Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA” Film Partners▼ストーリー白い服とマスカレードマスクをした人々が白いラウンジをゆっくりと行き交う中、白いハットを被った男(大森元貴)が、このラウンジへと迷い込む。男はそこでの人々を眺め、不安と希望が入り混じりながら告げる。「ドアを開けたら何かが変わるのか」──今を生きる あなたの感情に問いかける 9つの物語が幕を上げる。■映画『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge ㏌ CINEMA』入場者プレゼント“スペシャルクリアカード”▼配布期間・第1弾 9月13日(金)〜9月19日(木)・第2弾 9月20日(金)〜サイズ:W55mm×H85mm※劇場により数に限りがございます。※お1人様1回のご鑑賞につき1枚の配布となります。※配布期間内でもなくなり次第終了となりますのであらかじめご了承ください。※特典は非売品です。転売、内容の複写・複製などの行為は一切禁止となります。■映画『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge ㏌ CINEMA』オリジナルグッズ/パンフレット※劇場により数に限りがございます。※品切れの際はご容赦ください。※商品によって購入個数制限を設けさせていただきます。※一部上映劇場では取り扱いのない場合がございます。※通販サイトでの販売も予定しております(一部商品除く)。※通販サイトは受注生産とさせていただきます。※詳細は映画公式HPよりご確認ください。■劇場用パンフレットサイズ:A4横 (210mm×297mm)/48ページ/網代綴じ2,500円 (税抜価格2,273円)▼掲載内容・各楽曲ごとのライブフォト (全16曲+カーテンコール)・メンバー鼎談 (大森元貴×若井滉斗×藤澤涼架)・Planner and General Producer:大森元貴 ソロインタビュー・スタッフコメント