²¤½£¤Ç¡ÈÆüËÜ¿Í³ô¹âÆ¡É¡Ö¤«¤Ê¤êÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥óSB¤¬°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤ÎÊÑ²½¤ò¼Â´¶
¿û¸¶Í³Àª¤¬¸ì¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¡õ²¤½£¤Ç¤ÎÆüËÜ¿ÍÉ¾
¡¡º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥ª¥é¥ó¥À1ÉôAZ¤«¤é¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É1Éô¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿DF¿û¸¶Í³Àª¤¬¡¢9·î3Æü¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ÎÎý½¬¸å¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë½¼¼Â´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ç¤Ï¡¢±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¥ê¡¼¥°Àï3»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë½é¥´¡¼¥ë¤âµÏ¿¤·¤¿¡£¿·Å·ÃÏ¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤¬¡¢ËÜ¿Í¤ÏÁ´¤¯ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÖÊÌ¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¡Ê¥Á¡¼¥à¤Ï¡Ë3Ï¢ÇÔ¤Ç¤¹¤·¡¢·ë²Ì¤â½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¤½¤ó¤Ê¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ï¤Ê¤¤¡£»î¹ç¤Ë¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢3»î¹çÌÜ¤Ë¤ä¤Ã¤È¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤·¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÁ´Á³¤À¤Ê¤Ã¤Æ¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î´¶¿¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸1Éô¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤È¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÇ§¤á¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡¢Áª¼ê¤Î¸Ä¤Î¼Á¤â°ã¤¨¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÀï½Ñ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â°ã¤¦¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÈÖ¤Ï¸Ä¤ÎÁª¼ê¤Î¼Á¤Î¹â¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï³Î¼Â¤Ë°ã¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡£¤½¤³¤Ï¤¹¤´¤¤3»î¹ç¤òÄÌ¤¸¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤³¤Ï1¤ÄÃ£À®¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤éÊ¬¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¼«Ê¬¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤À¤Ê¤È»×¤¦¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÂÐÀïÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤È¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë°Ê¾å¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ºÇ¹â¤Î¾ì½ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢½¼¼Â´¶¤ò¸ÀÍÕ¤ËÉ½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤Ï¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ë¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¿û¸¶¤Ë²Ã¤¨¡¢MF»°ãø·°¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ë¡¢MF±óÆ£¹Ò¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¡¢MF³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ë¡¢DFÉÚ°Â·òÍÎ¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ë¤È5¿Í¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¡£
¡ÖµîÇ¯¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢·°¤¯¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉÚ°Â¤¯¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¹Ò¤¯¤ó¤¬¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Û¤É¤ËÆüËÜ¿Í¤Î³ô¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆüËÜ¿Í¤ÎÉ¾²Á´ð½à¤â¡¢²¤½£¤Î»Ô¾ì¤Ç¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¼Â´¶¤¹¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î»Ô¾ì¤Ç¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»Ô¾ì¤Ç¤â¤«¤Ê¤êÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£º£¤ÏËÜÅö¤ËÆüËÜ¿Í¤À¤«¤é¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤¦´Ø·¸¤Ê¤¤¡£²¤½£¤ÎÁª¼ê¤ÈÈæ¤Ù¤é¤ì¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤â¤½¤¦¤¤¤¦ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤½Û´Ä¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ÇÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤Ø°ÕÍß
¡¡¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ç¤Ï¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤ÎMF¥«¥¤¥ë¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡á¥Ô¡¼¥¿¡¼¥º¤È¤âÏ¢Æ°¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¥é¥Ã¥»¥ë¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó´ÆÆÄ¤Î»Ø¼¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãºÙ¤«¤¤¡£Â¿Ê¬¡¢¡ÊÀï½Ñ¤ò¡ËÃý¤ê»Ï¤á¤¿¤é1»þ´Ö¤°¤é¤¤¤«¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¾Ð¤¤¡¢¡Ö¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿¤é¤¤¤í¤¤¤íÄ¹¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¤¥×¥é¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤à´ÆÆÄ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÆ¬¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤Ç²¿½µ´Ö¤«°ì½ï¤Ë´ÆÆÄ¤È¤âÏÃ¤·¤ò¤·¤¿¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»î¹ç¤äÎý½¬¤ò¤³¤Ê¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À´ÆÆÄ¤Îµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢¾Ã²½¤·¤¤ì¤Æ¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë²ò·è¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤Ø°ÕÍß¤òÇÁ¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ÇÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¿È¤ËÃå¤±¤¿¸Ä¿ÍÀï½Ñ¤òÆüËÜÂåÉ½¤Ç½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¼¹Ãå¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡Ö½Ð¤»¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢½Ð¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤½¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢½Ð¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤¦¤ä¤ê¤¿¤¤¤«¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤ì¤ò½Ð¤¹¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÁª¤ó¤Ç½Ð¤¹¤Ù¤¤À¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÁªÂò»è¤òÁý¤ä¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÁ±¤Î²ò·èºö¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥¿¡¼¥ë£×ÇÕ¸å¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ç¡¢DF¼ò°æ¹¨¼ù¤ËÂå¤ï¤ë±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¿¿û¸¶¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÎºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ëí÷¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ê²Ï¹ç Âó / Taku Kawai¡Ë