魔法使い衣装のマイメロディ＆クロミ！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン｢ハッピー・ハロウィーン・グリーティング｣2024
ユニバーサル･スタジオ･ジャパンは、毎年大人気のハロウィーン・イベントを2024年9月5日(木)から順次開催！
2024年もサンリオの人気キャラクター、マイメロディ＆クロミがかわいいコスチュームで登場します☆
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン｢ハッピー・ハロウィーン・グリーティング｣2024
画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
開催期間：2024年9月5日(木)~11月4日(月)
開催場所：ハリウッド・エリア
開催時間：日によって異なる
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2022年に初登場し話題となった、サンリオの人気キャラクター、マイメロディ＆クロミが今回もかわいい魔法使い風のコスチュームで登場します☆
ピンクとブルー、そしてオレンジを取り入れたコスチュームのマイメロディ。
リボンとフリルをふんだんに使ったデザインがかわいい☆
クロミはクールなコスチューム。
とろけたハートがとってもおしゃれ！
かわいいマイメロディとクールなクロミ、甘辛なかわいさが魅力の二人とグリーティング！
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン｢ハッピー・ハロウィーン・グリーティング｣の紹介でした☆
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