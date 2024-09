魔法使い衣装のマイメロディ＆クロミ！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン｢ハッピー・ハロウィーン・グリーティング｣2024

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、毎年大人気のハロウィーン・イベントを2024年9月5日(木)から順次開催!

2024年もサンリオの人気キャラクター、マイメロディ&クロミがかわいいコスチュームで登場します☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ハッピー・ハロウィーン・グリーティング」2024

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

開催期間:2024年9月5日(木)~11月4日(月)

開催場所:ハリウッド・エリア

開催時間:日によって異なる

2022年に初登場し話題となった、サンリオの人気キャラクター、マイメロディ&クロミが今回もかわいい魔法使い風のコスチュームで登場します☆

ピンクとブルー、そしてオレンジを取り入れたコスチュームのマイメロディ。

リボンとフリルをふんだんに使ったデザインがかわいい☆

クロミはクールなコスチューム。

とろけたハートがとってもおしゃれ!

かわいいマイメロディとクールなクロミ、甘辛なかわいさが魅力の二人とグリーティング!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ハッピー・ハロウィーン・グリーティング」の紹介でした☆

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ3063003

