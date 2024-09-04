魔法使い衣装のマイメロディ＆クロミ！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン｢ハッピー・ハロウィーン・グリーティング｣2024

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ユニバーサル･スタジオ･ジャパンは、毎年大人気のハロウィーン・イベントを2024年9月5日(木)から順次開催！

2024年もサンリオの人気キャラクター、マイメロディ＆クロミがかわいいコスチュームで登場します☆

 

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン｢ハッピー・ハロウィーン・グリーティング｣2024

 

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

 

開催期間：2024年9月5日(木)~11月4日(月)

開催場所：ハリウッド・エリア

開催時間：日によって異なる

 

 

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2022年に初登場し話題となった、サンリオの人気キャラクター、マイメロディ＆クロミが今回もかわいい魔法使い風のコスチュームで登場します☆

 

 

ピンクとブルー、そしてオレンジを取り入れたコスチュームのマイメロディ。

リボンとフリルをふんだんに使ったデザインがかわいい☆

 

 

クロミはクールなコスチューム。

とろけたハートがとってもおしゃれ！

 

 

かわいいマイメロディとクールなクロミ、甘辛なかわいさが魅力の二人とグリーティング！

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン｢ハッピー・ハロウィーン・グリーティング｣の紹介でした☆

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