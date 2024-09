【Warhammer 40,000: Space Marine 2】9月9日 発売予定9月6日 アドバンスドアクセス開始予定価格: 9,800円(通常版) 14,800円(Gold Edition) 16,800円(Ultra Edition)

Focus Entertainmentは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)用アクションRPG「Warhammer 40,000: Space Marine 2」を9月9日に発売する。価格は9,800円から。14,800円の「Gold Edition」以上は9月6日からのアドバンスドアクセスに参加可能で、通常販売より先にゲームを遊べる。

あわせて9月6日から8日の3日間、東京都千代田区のウォーハンマーストア&カフェ 東京にて体験会を開催する。店内では本家ともいえるミニチュア版「ウォーハンマー」の店頭展示や販売、「ウォーハンマー」世界をモチーフとしたカフェメニューの提供を行っており、体験会期間中はSecretlabが販売するゲーミングチェア「Secretlab TITAN Evo Warhammer 40,000 ウルトラマリーン エディション」を試用できる。

また9月3日にはアップデートとシーズンパスのロードマップも公開された。9月中には主人公「タイタス」が所属する戦団「ウルトラマリーン」のコスメパック、2024年内にはプラズマや剣を好む戦団「ダークエンジェル」がテーマのパックを配信予定。無料アップデートでは年内に人類の反逆者「デスガード」の領域を思わせる背景のPvEミッション、「致命的な難易度」の他、ミニチュアゲームで強力な武装の「ネオ・ヴォルカイト・ピストル」を追加するという。

「Warhammer 40,000: Space Marine 2」は、ミニチュアゲーム「ウォーハンマー40,000」(ウォーハンマー40K)の世界を舞台としたアクションゲーム。超人サイボーグ「スペースマリーン」の一員「副官タイタス」となり、宇宙の全てを食らいつくそうとする群体エイリアン「ティラニッド」に立ち向かう。タイタスではないスペースマリーンとなって他プレイヤーと協力するPvEモード、反逆したスペースマリーン「ワールドイーター」、「デスガード」、「サウザンドサン」と戦うPvPモードも収録する。

本作の魅力は、何と言っても固定ポーズのミニチュアとして販売されているキャラクターが敵味方ともに躍動しリアルタイムに戦える点といえる。またミニチュアで遊んでいるスペースマリーンたちに似せてカスタマイズする機能も搭載しており、スペースマリーンを収集するファンからするとたまらないゲームだろう。

また開発元であるSaber Interactiveは「World War Z」のゲームタイトルも手掛けている。「Space Marine 2」では大群を描画するシステムも設計にもこだわっているとしており、敵の群れを気持ちよく粉砕する爽快感も楽しめそうだ。

