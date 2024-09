BIGBANGのG-DRAGONら「パラダイスアートナイト」に出席…自身の衣装をオークションに出品

9月2日(月)にパラダイスシティにて行われた「パラダイスアートナイト」に、BIGBANGのG-DRAGONが出席した。約3,000点ものアート作品を有するパラダイスシティは、世界中の多くの巨匠たちにより誕生したアートと、それらを見て体験しながら楽しめるエンタテインメントが融合したリゾート“アートテインメントリゾート”だ。普段から様々なアートに出会えるパラダイスシティで、 G-DRAGONやファレル・ウィリアムス、パク・ソジュンなど、約2,000名の有名セレブやアーティストなどがパラダイスシティが提供する特別なアートの夜「パラダイスアートナイト」に参加し、アートの祭典を楽しんだ。

また、ファレル・ウィリアムスが設立した世界初のデジタルオークションプラットフォーム「JOOPITER(ジュピター)」とK-POP界の王と呼ばれるカルチャーアイコンG-DRAGONのコラボレーションにより開催されるオークション「Nothing but a ‘G’ Thang: The Art and Archive of G-Dragon」に出品されるアイテムが世界初公開される展示会が開催された。G-DRAGONが自ら集めたファッションアイテムやアート作品、デザインオブジェ、直接カスタマイズした作品が出品され、VIP限定で先行公開された。今回初公開されたG-DRAGONのパーソナルなアイテムから、彼の優れた眼識と幅広いクリエイティブな才能を感じ取ることができる。公開された作品には、G-DRAGONがBIGBANGのツアーや音楽授賞式「Mnet ASIAN MUSICAWARDS(MAMA)」で着用した衣装をはじめ、ファレル・ウィリアムスとの友情を示す「Fanny Pack Customized by G-Dragon」、G-DRAGONが直接描いた「Untitled.2017」など、彼にとって思い出の深いアイテムの数々が出品された。またこの日、「JOOPITER」のCEOであるJohn AuerbachとGlobal Head of SalesのCaitlin Donovanが登壇し、G-DRAGONとコラボレーションした経緯と今回のオークションについて説明。彼らは、「ファレル・ウィリアムスが設立した『JOOPITER』は、デジタルオークションプラットフォームとして、現代文化に敏感なバイヤーに向けて新たなコレクションの形を提案しています」とし、「G-DRAGON氏とのコラボレーションは大変光栄で、とても感謝しています」と、コメントした。オークションは9月2日(月)から10日(火)まで、「JOOPITER」の公式ホームページで開かれる。