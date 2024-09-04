■『ラヴィット！ロック2024』で「Bling-Bang-Bang-Born」を披露したメンバーが集結！

【写真】Snow Man佐久間・赤荻歩アナ・アインシュタイン稲田・コットンきょんの打ち上げショット

Snow Man佐久間大介が個人SNSにて、『ラヴィット！』メンバーでの打ち上げショットを公開した。

打ち上げ写真に写っているのは佐久間、TBS赤荻歩アナウンサー、アインシュタイン稲田直樹、コットンきょんによるラップユニット「ビリンビリンバンボン」メンバー。

「ビリンビリンバンボン」は、TBS系『ラヴィット！』の大感謝音楽祭『ラヴィット！ロック2024』にて、1回も噛まずに「Bling-Bang-Bang-Born」（Creepy Nuts）を歌うミッションに挑戦した。

佐久間は写真とともに

「今日は、少し前から計画してた、

チーム「ビリンビリンバンボン」で打ち上げ飯会をしました (^^) 」

とご飯に行ったことを報告している。

プライベート感のあるレアショットにファンからは

「楽しそう！」

の声が届いている。

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