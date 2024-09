8月24日に発売されたばかりのオンライン対戦FPS「Concord」が、9月6日をもってサービスを中止することが、PlayStation公式Xアカウントより発表されました。

すでに各プラットフォームでの販売は中止されており、購入者には全額返金で対応するとのこと。わずか10日余りでのサービス中止に、ネットでは驚きの声があがっています。

「Concord」はPS5およびPCでプレイできる、5vs5のキャラクター主導型FPSゲーム。色鮮やかなSF世界を舞台に、プレイヤーは「ノーススター」の一員としてはみ出し者や無法者、冒険者たちと共に傭兵として戦う、という物語が展開していきます。

サービス中止に至る理由については、「ゲームの他の側面や当初のリリースが、私たちが意図した通りにはならなかった」と説明するにとどまり、明言を避けたものの、発売直後から売上の不振などが噂されていました。

競合となるであろう「Overwatch 2(オーバーウォッチ 2)」や「VALORANT(ヴァロラント)」が基本プレイ無料で提供されていることもあり、4480円(税込)という価格がユーザーにとってややネックだったのかもしれません。

サービス中止に伴い、購入者向けには商品代金の全額返金を実施。PS5の場合はPS StoreやPlayStation Direct(海外直販サイト)から直接、SteamやEpic GamesストアでPCダウンロード版を購入した場合はそれぞれのサイトから、パッケージ版などを購入した場合は各小売店から返金されるとのことでした。

なお、「Concord」の今後については「プレイヤーにより効果的にアプローチできるオプションを検討することにしました」とあり、サービスを中止したままでは終わらなさそう。

SNSでは関連ワードが一時トレンド入りするなど、ある意味では注目度が一層高まったと言えるでしょう。大きな失敗となった「Concord」が、今後どのように盛り返してくるのかにも注目です。

An important update on Concord from Firewalk Studios: https://t.co/MxZ1Sxpayu pic.twitter.com/3OcPFDqmDX

— PlayStation (@PlayStation) September 3, 2024