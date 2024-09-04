ÏÃÂê¤Î¤Ñ¤Ã¤«ー¤ó¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤¬Ì¾±Ø¤Ë¡ª¥Ê¥¤¥Õ¤òÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¤Õ¤ï¤È¤íÍñ¤Ë´¶Æ°¡ª
①¥×¥ë¥×¥ë¤Î¥ª¥à¥ì¥Ä¤Ë¥Ê¥¤¥Õ¤òÅêÆþ¡ª
②¤Ñ¤Ã¤«ー¤ó¡ª¤È³«¤¯¤È
¤È¤í¤Ã¤È¤í¤ÎÍñ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë
③¤Õ¤ï¤È¤í¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤Î´°À®¡ª
¥ª¥à¥é¥¤¥¹ÀìÌçÅ¹¤Î¿·¶ÈÂÖ
¤Ñ¤Ã¤«ー¤ó¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤ËÅ£ÉÕ¤±¡ª
ÈþÌ£¤·¤¤±é½Ð¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤Ç¤ªÊ¢¤â¿´¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¡ª
¡Ø¤Õ¤ï¤È¤í¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤È¥Áー¥º¥«¥Õ¥§ ¤¿¤Þ¤´¤Î¤¤â¤Á¡£¡Ù¤ÎÂè°ì¹æÅ¹¤¬9·î1Æü(Æü)¤Ë¥ªー¥×¥ó¡£
¤Õ¤ï¤È¤í¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ç¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡¢ÈþÌ£¤·¤¤±é½Ð¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¥ª¥à¥é¥¤¥¹ÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£
¥ª¥à¥ì¥Ä¤ò¥Ê¥¤¥Õ¤ÇÀÚ¤ë¤³¤È¤Ç´°À®¤¹¤ë¡¢ÏÃÂê¤Î¡Ö¤Ñ¤Ã¤«ー¤ó¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡×¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Å¹Æâ¤Ï²òÊü´¶¤Î¤¢¤ë¥Æー¥Ö¥ëÀÊ¤Ë²Ã¤¨¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¿©»ö¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¸Ä¼¼¤â¤¢¤ê¡¢¿´ÃÏÎÉ¤¤¶õ´Ö¤Ç»×¤¤»×¤¤¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤ÈÂ©¤Ä¤¤¿¤¤¥«¥Õ¥§ÍøÍÑ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÉÙ¤Ê¥¢¥ë¥³ー¥ë¥á¥Ë¥åー¤â¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤ª¼ò¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÂÇ¤Á¾å¤²¤ä¥Ñー¥Æ¥£¡¢Âç¿Í¿ô¤Î±ã²ñ¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¡£
¥·ー¥óÌä¤ï¤ºÂ¤ò±¿¤Ó¤ä¤¹¤¤Ì¾Å´Ì¾¸Å²°±Ø6ÈÖ½Ð¸ý¤è¤êÅÌÊâ1Ê¬¤Î¹¥Î©ÃÏ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
´ÇÈÄ¥á¥Ë¥åー¤Î¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤Î¤Û¤«¡¢´ï¤Î³°¤Þ¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¥Áー¥º¤È¡¢ÍÏ´ä¤Î¤è¤¦¤Ê¥ßー¥È¥½ー¥¹¤Ë»ëÀþ¤âÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÍÏ´ä¥Áー¥º¥Ï¥ó¥Ðー¥°¥ßー¥È¥Ñ¥¹¥¿¡×¤ä¡¢¥«¥Ã¥È¤·¤¿½Ö´Ö¤Î¥Áー¥º¤¬°µ´¬¤Î¡Ö¥·¥«¥´¥Ô¥¶¡×¤Ê¤É¡¢»×¤ï¤ºÆ°²è¤ä¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥á¥Ë¥åー¤¬ËþºÜ¡ª
¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó·¿¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤È¤Ï¡©
´ÇÈÄ¥á¥Ë¥åー¤ÏÍñ¤È¥½ー¥¹¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê¡Ö¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½ー¥¹¤Î¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡×¡£
ìÔÂô¤ËÍñ¤ò3¸Ä»ÈÍÑ¡£¤È¤í¤È¤íÈ¾½Ï¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤¿¥ª¥à¥ì¥Ä¤Ï¡¢¥×¥ë¥ó¤È²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¤Û¤É¤ËÍÉ¤ì¤ÆÈþ¤·¤¤¶ÊÀþ¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥¤¥Õ¤òÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¤Õ¤ï¤È¤íÍñ¤È¡¢¿¼¤ß¤È¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½ー¥¹¤ÎÁêÀ¤â¥Ð¥Ä¥°¥ó¡ª
»êÊ¡¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤»¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢¤º¤Ã¤·¤êÆù¸ü¤Ê¥Áー¥º¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤ò¤Î¤»¤¿¡Ö¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½ー¥¹¤Î¥ª¥à¥é¥¤¥¹ ～¥Áー¥º¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤Î¤»¡×¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¡ª
¡ü¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½ー¥¹¤Î¥ª¥à¥é¥¤¥¹
1,480±ß
Íñ¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿Ç»¸ü¡¦ìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¿Íµ¤No.1¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡ª
Ç»¸ü¤Ê¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½ー¥¹¤ÏÉ÷Ì£Ë¤«¤Ê¥Ð¥¿ー¥é¥¤¥¹¤ÈÁêÀ¡ý¤Ç¤¹¡£¥×¥ë¥×¥ë¤ÈÍÉ¤ì¤ë¥ª¥à¥ì¥Ä¤Ë¥Ê¥¤¥Õ¤òÆþ¤ì¤ì¤Ð¡¢Ãæ¤«¤é¤È¤í～¤êÍñ¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤¹Ì¥ÏÇ¤Î°ì»®¡£
¡ü¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½ー¥¹¤Î¥ª¥à¥é¥¤¥¹
～¥Áー¥º¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤Î¤»～
1,980±ß
Ç»¸ü¤Ê¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½ー¥¹¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¤Õ¤ï¤È¤í¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤Ë¡¢¤º¤Ã¤·¤êÆù¸ü¤Î¥Áー¥º¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤¿°µ´¬¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬Âç¿Íµ¤¡ª
¤ªÆù¤Î»Ý¤ß¤Ë¥Áー¥º¡¢Íñ¤Î¥³¥¯¤È´Å¤ß¤¬ÁÕ¤Ç¤ëÈþÌ£¤·¤µ¤ÎÀäÌ¯¥Ïー¥â¥Ëー¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ü¥È¥ê¥å¥Õ¥Áー¥º¥½ー¥¹¤Î¥ª¥à¥é¥¤¥¹
1,580±ß
Ë§½æ¤Ê¥È¥ê¥å¥Õ¤ÎÉ÷Ì£¤ò¸ú¤«¤»¤¿¥Áー¥º¥½ー¥¹¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤Î¥ª¥à¥ì¥Ä¤È¹¥ÁêÀ¡ª
¤È¤í¤È¤íÍñ¤Î¿©´¶¤ÈÉ¡¤òÈ´¤±¤ë¥È¥ê¥å¥Õ¤Î¹á¤ê¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ç¹¤¬¤ë»Ý¤ß¤Ï³ÊÊÌ¤Ç¤¹¡£
¡üÌÀÂÀ¥¯¥êー¥à¤Î¥ª¥à¥é¥¤¥¹
1,680±ß
ÌÀÂÀ»Ò¤Î±öÌ£¤È¥¯¥êー¥à¥½ー¥¹¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¡ª
°ìÅÙ¿©¤Ù¤ì¤ÐÎº¤Ë¤Ê¤ëÈþÌ£¤·¤µ¤Ç¡¢Íñ¤Î²«¿§¤ÈÌÀÂÀ»Ò¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤ì¤¿¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥Áー¥º¥½ー¥¹¤¬¸«¤¿ÌÜ¤â²Ä°¦¤é¤·¤¯±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞÌ¾¡§¤Õ¤ï¤È¤í¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤È¥Áー¥º¥«¥Õ¥§ ¤¿¤Þ¤´¤Î¤¤â¤Á¡£Ì¾±ØÅ¹
½»½ê¡§Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÌ¾±Ø£´-14-10 Ìø¶¶Food Market 2F¡¡
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§052-414-4602
±Ä¶È»þ´Ö¡§16:30～23:30(LO¥Õー¥É22:30¡¦¥É¥ê¥ó¥¯23:00)
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ¢¨Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ò½ü¤¯
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://store.gosso.co.jp/detail/tamagonokimochi_meieki/