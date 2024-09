ソフトクリーム専門店カフェ「DAIMYO SOFTCREAM (ダイミョウソフトクリーム)は、季節限定「黒ごま」のフレーバーを9月上旬より販売!

また、新商品「DAIMYO ICE CREAM(ダイミョウアイスクリーム)」の製造と販売を開始します。

DAIMYO SOFTCREAM「黒ごまソフト」

ソフトクリーム専門店カフェ「DAIMYO SOFTCREAM (ダイミョウソフトクリーム)は、季節限定「黒ごま」のフレーバーを9月上旬より販売。

また、新商品「DAIMYO ICE CREAM(ダイミョウアイスクリーム)」の製造と販売を開始します。

■季節限定フレーバー「黒ごま」が4年ぶりに復活!

季節限定「黒ごま」のフレーバーが4年ぶりに復活!

黒ごまを贅沢に使用したソフトクリームで、ごま特有の舌触りと香ばしさがミルクの甘さと絶妙にマッチ。

当店の特徴である黒いコーンと、黒いソフトクリームで目でも楽しめる一品に仕上がっています。

■「DAIMYO ICE CREAM(ダイミョウアイスクリーム)」の製造販売が開始

お家でも、遠方の方にもぜひダイミョウソフトクリームを楽しんでほしい!という想いから、「DAIMYO ICE CREAM(ダイミョウアイスクリーム)」の製造・販売を開始。

フレーバーはミルク・博多あまおう・八女抹茶の3種類で、ダイミョウソフトクリームらしい濃厚でミルキーなアイスクリームに仕上がっています。

まずは店舗販売からスタートですが、これから通販での販売も予定しています。

※商品は、季節限定商品ですので予告なく終了する場合がございます。

※提供商品は、各店舗により異なりますので新作商品を販売していない場合もございます。

販売状況は、各店舗にご確認、お問い合わせをお願いいたします。

店舗名:

大名本店、アミュプラザ博多店、パルコ福岡店、大分店、MIYASHITA CAFE渋谷店

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ごま特有の舌触りと香ばしさ!DAIMYO SOFTCREAM「黒ごまソフト」 appeared first on Dtimes.