DAY6、韓国バンド史上初…高尺スカイドームでコンサート開催へ！「具体的な情報は後日発表」

DAY6が高尺(コチョク)スカイドームでコンサートを開催する。所属事務所JYPエンターテインメントは本日(4日)、Newsenに「DAY6が年末、高尺スカイドームでの公演を検討している。具体的な日程については後ほど申し上げる」とコメントした。DAY6がソウル高尺スカイドームで単独コンサートを開催するのは、2015年9月にデビューして以来、初めてだ。韓国のバンドが同所で単独公演を開催することも初めてであるだけに、どのようなステージ構成になるのか、期待が高まっている。

彼らは、4月12日から14日まで3日間に渡って行われた単独コンサート「Welcome to the Show」で、3万4,000人の観客を動員した。そして、9月20日から22日までの3日間、仁川(インチョン)インスパイア・アリーナにて、単独コンサートを開催し、3度目のワールドツアー「FOREVER YOUNG」の幕を開ける。インスパイア・アリーナで開催される3公演の計4万席はあっという間に全席完売を記録し、“みんなのバンド”に生まれ変わった彼らの人気を実感させた。彼らの階段式の成長は、単独公演の規模の推移で確認することができる。2015年、初の単独コンサートが開かれたのは、ソウル麻浦(マポ)区にあるムーブホールだった。同公演を皮切りに彼らは、YES24ライブホール、KT&Gサンサンマダン・ライブホール、延世(ヨンセ)大学ペクヤンコンサートホール、オリンピックホール、SKオリンピックハンドボール競技場、蚕室(チャムシル)室内体育館などへと徐々に規模を拡大していった。また、彼らは9月2日、9thミニアルバム「Band Aid」でカムバックした。タイトル曲「Melt Down」は発売から1時間後の2日午後7時、韓国の主要音楽配信サイトであるMelOnの「トップ100」チャートの5位にランクインした。さらに、収録曲「Monster」は22位、「She Smiled」は26位、「Shxtty Game」は36位、「Help Me Rock&Roll」は46位、「COUNTER」は56位、「Still There」は62位、「I'm Fine」63位を記録し、全曲ランクインを記録した。DAY6の躍進はここで終わらなかった。タイトル曲「Melt Down」が、2日午後9時に1位に上昇し、3日午前11時にはMelOnだけでなく、genie、Bugs!、VIBE、FLOまで韓国の5大音楽ランキングの1位を総なめにする快挙を達成した。これにより彼らはデビュー以来、初めての音楽ランキング制覇という成果を達成した。これに対し、メンバーは3日、Newsenに「本当に長い間待ってきた瞬間であるだけに、より感激した。1位のニュースを聞いて、僕たちが歩いてきた道を走馬灯のように思い出し、涙が流れた。多くの方が支えてくださったおかげで得た貴重な結果だと思う」と感想を語った。続けて「いつもDAY6を支えてくれるMy Day(DAY6のファンの名称)に心から感謝している。僕たちがもらった幸せを返したいし、My Dayはより多くの喜びに満ちた日々を過ごしてほしい。いつも感謝の気持ちで、初心を忘れずにこれからも良い音楽、良い姿で恩返する。本当にありがとう!」と伝えた。