àÊ¢¶Ú¥Ð¥¥Ð¥á¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬¡¢Èþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¢¤é¤ï¤ÊÂçÃÀ¿åÃå»Ñ¤ò¸ø³«¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤ï¡×
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½ÀÆ»½÷»Ò48¥¥íµé¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿³ÑÅÄ²Æ¼Â¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ïª½ÐÅÙ¹â¤á¤ÎÂçÃÀ¤Ê¿åÃå»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ï¡Ö¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¤ª¤â¤¤¤Ç¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ð¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÆ°¤¤¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤ÆÅÆ¤Ë³Ñ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡¡¤³¡¼¤æ¡¼»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢Ê£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢³¤ÊÕ¤Îº½ÉÍ¤Ç¥Ó¥¥Ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¿åÃå¤òÃåÍÑ¤·¤¿³ÑÅÄ¤¬¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤â¡£ÉáÃÊ¤Î½ÀÆ»Ãå»Ñ¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤åºÎï¤Ë³ä¤ì¤¿Ê¢¶Ú¤ä¡¢¥¹¥é¤Ã¤È¿¤Ó¤¿ÈþµÓ¤â¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö³ÑÅÄ¤µ¤ó¤¬åºÎï²á¤®¤ë¡¢¹Ê¤áµ»¿©¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÊ¢¶Ú6¥Ñ¥Ã¥É¤Ë²þ¤á¤Æ¡¢¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¡Öon¤ÈoffÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡ª¤Ê¤ó¤ÈÂçÃÀ¤Ê¿åÃå¡×¤Ê¤É¡¢¾Î»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£